Pour ceux qui ne la connaissent pas, Effet de masse est une franchise créée en 2007 par le studio BioWare. Cette société est bien connue des amateurs de jeux de rôle, grâce à des classiques tels que Dragon Age, Porte de Baldur Oui Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République.

Avec Effet de masse a créé une trilogie à succès du genre “space opera”, qui permet d’incarner le commandant Shepard (ou le commandant, puisque vous pouvez choisir le sexe du personnage) dans une intrigue qui comprend diverses planètes et races extraterrestres. Ils ont également développé Effet de masse: Andromède, un titre indépendant des précédents, avec de nouveaux personnages et lieux. Ce dernier n’a pas été accueilli aussi positivement par le public, bien qu’il ait de nombreux succès, comme le système de combat le plus raffiné de tous.

Le samedi 7 novembre, la date “N7». C’est une date de fête parmi les fans, car ce code fait référence aux principales forces spatiales de la franchise. Il y a des années, c’était une date d’annonces importantes et ce 2020 était à nouveau.

Mass Effect 2 a été publié par Electronic Arts en 2010.

La première annonce faite correspond à un “Édition légendaire”De la trilogie originale. Cette nouvelle version comprendra des éditions “mises à jour” des trois titres originaux, avec de meilleures textures, modèles, effets, résolutions, cadence par seconde et autres aspects techniques. Plus précisément, des versions optimisées pour les résolutions 4K Ultra HD sont promises.

À leur tour, les trois versements présenteront tout le contenu téléchargeable mis sur le marché. Cela ne comprend pas seulement des armes, des armures et d’autres détails cosmétiques, mais également des missions supplémentaires spectaculaires pour la campagne. Certains d’entre eux, en particulier ceux de Effet de masse 2C’est l’une des meilleures histoires de toute la saga.

Cependant, il est important de comprendre un point clé de cette édition légendaire. Il s’agit de remasteriser ces jeux vidéo, pas de remakes ou de réinventer. Autrement dit, les trois premiers Mass Effects auront de meilleurs graphismes et détails, mais ce seront exactement les mêmes jeux d’il y a des années. Ce n’est pas une situation comme celle qui se produit avec Les âmes du démon, exclusif à Playstation 5, qui a été recréé à partir de zéro pour la nouvelle console Sony.

Mass Effect Andromeda a été publié par Electronic Arts en 2017 (Photo: Twitter)

Ce qui précède n’est pas nécessairement un point négatif. En gros, parce que cela permettra à un nouveau public de s’immerger dans cette histoire épique, qu’il s’agisse de joueurs de la génération actuelle de consoles ou de la suivante, ce qui est déjà un mérite louable. Cependant, cela ressemble aussi à une occasion manquée. Bien que les deuxième et troisième tranches aient résisté à l’épreuve du temps et soient jouables sans problème, on ne peut pas en dire autant du jeu original. Il a toujours une excellente intrigue et un casting de personnages fantastiques, mais son système de combat a commencé à montrer le passage du temps, avec une mécanique dépassée et un sentiment général maladroit.

En revanche, la deuxième annonce du N7 était peut-être la plus intéressante. BioWare a confirmé qu’une «équipe de vétérans» travaille sur un nouvel opus, après des années sans nouvelles de la saga. Si cela a quelque chose à voir avec la trilogie originale ou avec Effet de masse: Andromède, il est trop tôt pour le dire. La seule chose qui a été montrée est une image sur une planète inconnue, avec un vaisseau spatial atterri et quatre membres d’équipage au loin, indiscernables.

De BioWare, ils ont annoncé que ce futur opus n’en était qu’aux premiers stades de développement, il y aura donc sûrement quelques années pour voir le titre en action, et bien d’autres pour arriver sur le marché. On estime qu’il arrivera sur PC, Xbox Series X / S et PlayStation 5.

Mass Effect Andromeda n’a pas été très bien accueilli par les fans de la franchise. (Photo: Twitter)

Finalement, le Édition légendaire des premiers titres n’a pas encore de date de sortie exacte. Ce sera dans la première moitié de 2021, pour les consoles Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X / S Oui PC.

