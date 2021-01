Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes. . / EPA / LARRY W. SMITH / Archives

Houston (USA), 23 janvier . .- La santé du quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, sera un facteur clé et le centre d’attention lorsque demain, dimanche, son équipe contre les Bills de Buffalo, dans le match pour l’American Conference Championship (AFC).

Buffalo se rend à Kansas City avec le seul objectif d’obtenir un billet pour le Super Bowl LV, après avoir éliminé les Ravens de Baltimore lors du match de division de la semaine dernière.

Mais aussi pour montrer que l’échange qu’ils ont fait lors du tirage au sort collégial 2017 avec les Chiefs était l’idéal pour l’avenir de l’équipe.

Mahomes, qui a déjà confirmé qu’il jouera le match après avoir surmonté le protocole de commotion cérébrale auquel il était soumis depuis dimanche dernier après avoir reçu un coup dur lors du match de division contre les Browns de Cleveland, je peux être sélectionné par les Chiefs avec le numéro 10 au classement général. , dans le dessin du collège 2017, grâce à l’obtention des droits des projets de loi.

Un échange que les fans des Bills ont écouté et dont ils sont fatigués et qui croient maintenant qu’il est temps pour l’équipe de remporter la victoire contre Mahomes, qui en seulement trois ans a déjà donné aux Chiefs un titre du Super Bowl.

Aussi, grâce à son travail, ils ont pu tenir et battre les Browns, malgré le fait qu’il ait dû quitter le terrain avant la fin de la troisième période diagnostiquée avec des symptômes d’une éventuelle commotion cérébrale, ce qui l’a obligé à se rendre aux vestiaires.

Alors que Buffalo, grâce à tout ce qu’ils ont obtenu en abandonnant le 10e choix, trois pierres angulaires de la franchise comme le demi de coin Tre’Davious White, le secondeur Tremaine Edmunds et le plaqueur gauche Dion Dawkins, en plus de la star des équipes spéciales. Siran Neal a toutes les options pour se rendre au Super Bowl.

En fait, les Bills n’ont perdu qu’un match depuis la mi-octobre 30-32 contre les Cardinals de l’Arizona, pour être sans faute par la suite.

Ils ont ouvert les séries éliminatoires avec une victoire 27-24 sur les Colts d’Indianapolis, puis ont remporté une victoire 17-3 sur Baltimore pour réserver leur place dans le match pour le titre AL.

Les 17 points de la semaine dernière étaient à égalité pour le deuxième moins de points cette saison. Cela correspondait au nombre total de points qu’ils avaient dans une défaite 26-17 contre les Chiefs le 19 octobre.

Mais sa défense a réussi à contenir l’attaque précipitée de Baltimore et à faire sortir le quart-arrière Lamar Jackson, l’actuel joueur le plus utile (MVP) de la ligue, sans les blesser.

Son quart-arrière, Josh Allen, 24 ans, une autre des acquisitions que les Bills ont faites en 2018, grâce au plan de transfert qu’ils avaient en 2017, fait déjà partie des meilleurs passants de la National Football League. (NFL).

Allen a complété 69,2% de ses passes au cours de la saison régulière, lançant 37 touchés pour 10 interceptions.

Le demi offensif Zack Moss sera absent pour la saison en raison d’une blessure au genou, mettant toute la charge de travail à Devin Singletary, qui fait en moyenne 4,6 verges par course sur 46 touches en séries éliminatoires.

Allen mène l’équipe avec 18 courses pour 57 verges, tandis que le receveur large Stefon Diggs a capté huit passes pour 106 verges et un touché la semaine dernière et sera également décisif.

Bien que Mahomes ait déjà été retiré du protocole sur les commotions cérébrales et pourra jouer dimanche au Arrowhead Stadium de Kansas City, les fans des Chiefs espèrent qu’il arrivera au match de dimanche en pleine forme, comme le monde le souhaite. De pari, ils ont leur équipe préférée pour revenir au Super Bowl et défendre le titre de champion.

Si Mahones ne peut pas le faire, le remplaçant de Chad Henne, un vétéran de 11 saisons, serait le plan B des Chiefs et un remplacement garanti, comme il l’a déjà démontré dans le match contre les Browns, qui ont maintenu la pression et aidé à sécuriser le match. triomphe.

Mais tout le monde au sein de l’équipe des Chiefs, dirigée par l’entraîneur-chef Andy Reid, est convaincu que Mahomes, 25 ans, reviendra sur le terrain pour être décisif et vainqueur, face à l’équipe qui il y a quatre ans a changé son destin professionnel.