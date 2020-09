La santé n’exclut pas que le COVID-19 devienne une maladie saisonnière «comme la grippe» (Photo: . / Gustavo Graf)

Parmi les scénarios d’extinction du virus SRAS-CoV-2 auxquels sont confrontés la communauté scientifique et les institutions de santé au Mexique, il existe une option où la maladie COVID-19 pourrait être une maladie saisonnière telle que la grippe.

Lors d’une conférence de presse du Palais national, le Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a signalé que l’on ne sait pas encore si le coronavirus pourrait devenir une maladie endémique, c’est-à-dire rester longtemps dans l’humanité, mais assuré que c’est l’un des trois scénarios possibles face aux événements récents.

«Un scénario est que cela devient un phénomène grippal. Le COVID-19 et la grippe, bien que provoqués par des virus différents, peuvent avoir un comportement clinique et un comportement épidémiologique similaires. On ne sait toujours pas si le COVID-19 entrera dans une phase saisonnière, c’est-à-dire une condition où tout au long d’une année, identifiable par les saisons climatiques, on trouve des variations. La plupart des maladies respiratoires sont saisonnières. Peut-être que le SRAS-CoV-2 peut commencer à avoir des fluctuations saisonnières et devenir une grippe de plus », a assuré le sous-secrétaire mexicain.

Hugo López-Gatell a assuré qu’il s’agissait de l’un des trois scénarios de fin de la pandémie auxquels l’humanité est confrontée (Photo: . / Daniel Becerril)

Les deux autres scénarios concernent l’immunité. Le premier concerne le immunité collective. Il a révélé que seulement si un pourcentage d’environ 65% et 75% parviennent à développer une immunité avec une durée suffisante, la transmission peut devenir non viable.

immunité, mais aussi que ce soit d’une durée suffisante: six, 12, 18 mois ou même à vie. Tous les mécanismes d’immunité ne sont pas encore connus et il en existe deux types, l’immunité cellulaire et ceux qui dépendent des anticorps. Ici, nous devons faire une hypothèse et dire que ce n’est que si une immunité de durée suffisante est générée, nous atteindrons un point où nous atteindrons la proportion nécessaire pour rendre la transmission irréalisable»A rapporté Hugo López-Gatell.

Le dernier scénario, a-t-il dit, concerne une action extérieure, c’est-à-dire le vaccin. López-Gatell a assuré qu’il s’agissait d’une mesure de protection spécifique qui se traduirait, si elle est efficace et avec une protection prolongée, en un pourcentage d’immunité nécessaire pour éteindre la pandémie.

Cependant, il a assuré que toujours «il n’y a pas de traitement spécifique contre COVID-19, malheureusement dans le monde entier », mais a rapporté que« la prise en charge médicale des personnes atteintes de coronavirus comporte de multiples composants qui donnent la possibilité d’intervenir positivement pour réduire le risque de complications ou de décès ».

« C’est crucial, nous l’avons dit à plusieurs reprises et nous considérons qu’il est important de mettre à jour l’idée à plusieurs reprises afin de ne pas perdre de vue non seulement les personnes, mais aussi nos collègues médecins et médecins qui traitent les personnes atteintes de COVID », a déclaré le sous-secrétaire.

Les deux scénarios restants concernent l’immunité collective et l’immunité grâce à un vaccin qui n’existe pas encore (Photo: . / Carlos Jasso)

La Secrétaire de Santé (SSa) a annoncé lors de la conférence de presse quotidienne sur l’avancée de la maladie COVID-19 que jusqu’au mercredi 2 septembre, s’additionnent 65816 décès et 610957 cas positifs cumulés du coronavirus au Mexique.

Du Palais national, José Luis Alomía, directeur général de l’épidémiologie, a rapporté que il y a 683.438 cas négatifs et 81.775 suspects. En outre, la semaine épidémiologique 34 a enregistré 424 990 cas guéris et 67 574 décès estimés.

