Le pic de la saison des ouragans dans l’Atlantique est arrivé et porte bien son nom: deux tempêtes, Laura et Marco, se sont développées dans les limites relativement petites du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes à la fin de la semaine dernière. Leur formation a déjà mis la saison à mi-chemin dans la liste alphabétique des noms de tempêtes disponibles – un signe clair que 2020 répond aux prévisions pour une saison très active au milieu d’une pandémie désastreuse et d’une incertitude économique majeure.

Le double coup de tempête survient juste avant le 15e anniversaire de l’ouragan Katrina frappant la Louisiane le 29 août 2005. Cet événement destructeur – toujours l’une des pires tempêtes jamais frappées aux États-Unis – faisait également partie d’une saison à succès. La saison 2005 détient le record de la plupart des tempêtes nommées, utilisant tous ses noms prévus et obligeant les prévisionnistes à utiliser l’alphabet grec comme sauvegarde. Cette situation pourrait se reproduire cette année si les tempêtes continuent d’apparaître au rythme actuel jusqu’à la fin officielle de la saison le 30 novembre. Et ces tempêtes constituent une menace pour les États-Unis, car une zone de haute pression appelée le sommet des Bermudes a poussé plus à l’ouest, ce qui rend plus probable qu’ils toucheront la côte est ou la côte du golfe.

La tempête tropicale Marco s’est déjà éteinte, mais pas avant d’avoir apporté des pluies importantes sur la côte du Golfe. L’ouragan Laura semble constituer une menace plus grande, avec son «cône d’incertitude» (la gamme de pistes possibles que les météorologues prédisent que l’ouragan pourrait emprunter) le montrant potentiellement frapper la côte de l’ouest de la Louisiane ou l’est du Texas comme un ouragan majeur.

Pour expliquer à quel point il est inhabituel d’avoir deux tempêtes si proches les unes des autres – et où le changement climatique correspond aux tendances et aux risques des ouragans – Scientific American s’est entretenu avec J. Marshall Shepherd, météorologue et professeur à l’Université de Géorgie.

[An edited transcript of the interview follows.]

À quel point est-il inhabituel de voir deux tempêtes dans la même zone d’un bassin océanique?

Je ne pense pas qu’il soit inhabituel du tout d’avoir plus de deux tempêtes dans un bassin; on voit cela tout le temps dans le bassin de l’Atlantique ou du Pacifique. Il est désormais assez inhabituel d’en voir deux dans le golfe du Mexique à peu près à la même époque. En fait, si les deux tempêtes avaient été un ouragan dans le golfe du Mexique – à un moment donné, il semblait que c’était une possibilité – je pense que cela aurait été sans précédent à l’ère des satellites [about the mid-1960s]. Mais même maintenant, avoir une situation où nous voyons, dans la semaine qui se prépare à cela, deux cônes d’incertitude se croisant essentiellement en quelques jours – c’est bizarre.

Quelles conditions ont permis à ces deux systèmes de se développer si étroitement dans le temps et dans l’espace?

Depuis le début, nous savions que la saison des ouragans allait être active dans l’Atlantique. Les eaux sont très chaudes et dans le golfe du Mexique en ce moment, elles sont parmi les plus chaudes de la planète. Et cette période de l’année est aussi celle où nous commençons à voir davantage une relaxation du cisaillement du vent [when winds blow in different directions at different levels of the atmosphere]. C’est pourquoi, généralement, le pic de la saison des ouragans a tendance à augmenter après le 20 août environ. C’est aussi la période de l’année où nous commençons à voir moins de poussière, [which can impede storms], venant de l’Afrique. Il y a d’autres sortes de choses qui se passent en arrière-plan: il y a quelque chose qui s’appelle l’oscillation de Madden-Julian et les ondes Kelvin [patterns that move through the atmosphere and impact the weather]. Et nous pouvions en quelque sorte voir que l’activité allait reprendre, car il allait y avoir une phase de ces [phenomena] cela conduirait à une sorte de poussée générale vers le haut de l’atmosphère. Vous obtenez plus d’élévation.

Que pouvons-nous dire sur le rôle du changement climatique pour alimenter une situation comme celle-ci?

Je pense que ce genre de génération d’eau plus précoce et plus chaude est tout à fait conforme à ce à quoi nous nous attendrions dans un environnement aux changements climatiques. Nous sommes juste dans une ère de carburant ouragan à indice d’octane élevé. Je pense que l’ouragan Laura a également une chance raisonnable d’intensification rapide (ce qui correspond à une certaine perte de charge sur 24 heures) dans le golfe du Mexique. Et encore une fois, c’est juste, en partie, alimenté par ces eaux super chaudes que nous avons là-bas dans le golfe du Mexique. L’une des choses qui passe souvent inaperçue dans les discussions sur le changement climatique est que la majeure partie du réchauffement se produit dans l’océan – 90% ou plus. Et comme je l’ai souvent dit dans certaines de mes conférences, tout ce réchauffement va retrouver son chemin dans l’atmosphère. Les ouragans sont un moyen d’y parvenir.

Je pense qu’il y a des preuves assez convaincantes qui ont été publiées ces dernières années – bien qu’il ne soit pas clair que l’une ou l’autre de ces tempêtes fera cela – mais je pense qu’il y a des preuves assez solides que le changement climatique provoque le ralentissement ou la persistance des tempêtes – dans certains cas, stagnez, comme nous l’avons vu avec [Hurricane] Harvey et Florence. Je pense que nous avons vu un déplacement plus vers le nord dans les tempêtes intenses. Nous l’avons vu encore plus tôt cette saison, lorsque des tempêtes tropicales se sont formées dans le centre de l’Atlantique et le nord-est, à la limite même de l’endroit où nous avons tendance à voir ces choses. Je pense que si nous avons une tempête de catégorie 3 ou supérieure, comme certains modèles l’indiquent avec l’ouragan Laura, cela ne ferait que poursuivre la tendance de ces tempêtes vraiment intenses – des tempêtes qui s’intensifient rapidement.

Enfin, une dernière chose que je dirais sur le changement climatique et les ouragans est quelque chose qui me convainc depuis un certain temps: j’ai publié un article dans la littérature évaluée par des pairs, en 2007, sur «Quelles sont les contributions des ouragans et les tempêtes tropicales aux précipitations côtières? » J’essayais en fait de mettre en place une base de référence pour une étude future, car je voulais savoir combien de précipitations annuelles les ouragans ou les tempêtes tropicales contribuent, en moyenne, dans les régions côtières des États-Unis.Je n’ai pas fait le suivi, mais je soupçonne que les ouragans sont probablement devenus plus humides. Je soupçonne qu’ils ne sont que des producteurs de pluie plus prolifiques. On entend souvent dire que le changement climatique est un multiplicateur de menaces pour la sécurité nationale, mais c’est un multiplicateur d’impact pour les ouragans.

Quels sont les risques supplémentaires que des tempêtes consécutives frappent la même zone, comme cela pourrait être le cas avec Laura et Marco?

La première est que nous sommes dans une pandémie. Cela complique donc les plans d’évacuation s’il y a des abris normalement ouverts qui sont fermés à cause du COVID-19 – ou si vous êtes dans un refuge avec beaucoup de monde, et cela augmente le risque à cause du COVID-19.

Deuxièmement – j’étais un peu plus inquiet à ce sujet ce week-end, quand il semblait que Marco allait rester un ouragan – mais pouvez-vous imaginer que les gens se remettent même après des inondations et peut-être des dommages mineurs causés par le vent, pour faire demi-tour, 48 heures plus tard, et peut-être faire face à une tempête encore plus forte? Sur le plan logistique, il est déjà assez difficile de se préparer et de se remettre d’une tempête.

Une autre chose dont j’ai vu parler sur Twitter – je n’y avais vraiment pas pensé, mais en fait c’est un excellent point – est: comment sont certains de nos modèles d’ondes de tempête et certaines des autres choses que nous utilisons pour avertir risques, va-t-il répondre à des tempêtes consécutives? Peuvent-ils se réinitialiser et se calibrer alors que l’océan ne fait peut-être pas ce que certaines des hypothèses et paramétrisations des modèles disent qu’il devrait faire?

Alors que nous approchons du 15e anniversaire de Katrina, comment notre compréhension des ouragans et du rôle du changement climatique a-t-elle évolué depuis?

Je pense que nous avons amélioré nos prévisions de trajectoire en [the past] 15 ans; le cône continue de se rétrécir, pour ainsi dire. Je pense que si vous regardiez le même cône pour Katrina aujourd’hui par rapport à il y a 15 ans, ce serait beaucoup plus étroit aujourd’hui. Malheureusement, nous avons encore un peu de mal avec les prévisions d’intensité. Il y a une amélioration, mais comme on le voit même avec Marco et avec Laura, la prévision d’intensité est encore très délicate. C’est simplement parce qu’une partie de la physique dont nous avons besoin pour les modèles se produit à des échelles pour lesquelles nous n’avons pas souvent de mesures de la même manière que nous le faisons pour les grands courants de direction atmosphériques provenant des sondages. [such as weather balloons].

J’étais l’un des auteurs des académies nationales [of Sciences, Engineering, and Medicine’s] rapport sur l’attribution des conditions météorologiques extrêmes en 2016, qui examinait où nous en étions sur l’attribution du changement climatique aux événements météorologiques extrêmes. Nous avons constaté que nous étions assez concluants et confiants dans le fait que les vagues de chaleur, les événements de pluies extrêmes, peut-être certains événements de sécheresse et l’absence d’épisodes de froid étaient fortement attribuables au changement climatique. Les ouragans sont tombés plus au milieu. Et c’est simplement parce que, dans ce rapport, nous avons utilisé une approche des «trois pattes d’un tabouret»: les modèles climatiques devaient pouvoir reproduire l’événement, il fallait avoir une bonne compréhension physique de l’événement, et il fallait avoir une dossier assez robuste. Je pense qu’en 2005, nous étions probablement encore moins en mesure d’attribuer certains aspects du changement climatique aux ouragans. En 2020, je pense que le signal d’attribution – au moins sur l’intensité et peut-être sur le décrochage et la migration vers le nord des ouragans plus forts – je pense que nous avons un peu plus d’informations à ce sujet. Je dirais qu’aujourd’hui nous avons des études d’attribution beaucoup plus sophistiquées et de meilleure qualité. Si nous devions écrire ce rapport des Académies nationales maintenant, je pense que le signal d’attribution des ouragans aurait probablement progressé.