Johnstown, Pennsylvanie – Un photographe non identifié a franchi le périmètre des services secrets de Joe Biden cet après-midi alors que le candidat montait à bord de son avion charter en Pennsylvanie.

Le candidat démocrate à la présidentielle et sa femme, Jill, montaient l’escalier de l’avion depuis leur cortège à l’aéroport du comté de Johnstown-Cambria lorsqu’un homme avec une caméra s’est rendu sur le petit tarmac de l’aéroport, autour de l’arrière de l’avion et sous son aile gauche. pour rejoindre le groupe de presse accrédité voyageant avec Biden qui regardait le couple embarquer.

Peu de temps après avoir atteint la zone sous l’aile de l’avion, l’homme a été intercepté par un agent des services secrets et physiquement enlevé. L’homme a lancé une passe orange autour de son cou, s’est déclaré photographe et a d’abord résisté à l’agent qui tentait de l’éloigner.

CBS News faisait partie du corps de presse itinérant limité de Biden et a été témoin de l’altercation sous l’avion.

L’homme a apparemment sauté une clôture verte de six pieds près du petit terminal où se sont rassemblées quelques dizaines de personnes ou est entré sur le tarmac par une porte piétonne non autorisée, a déclaré le directeur général de l’aéroport, Chad Gontkovic, à CBS News. L’homme non identifié s’est rendu à environ 75 mètres de l’avion de Biden, qui était entouré de tous côtés par des agents des services secrets, un cortège de plus de huit voitures et d’autres forces de l’ordre locales.

Candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président Joe Biden et le Dr Jill Biden à bord de leur avion après avoir visité le Flight 93 National Memorial à Johnstown, en Pennsylvanie. / Crédit: Chip Somodevilla / .

« Un membre des médias qui a été accrédité pour un événement plus tôt dans la journée a tenté d’accéder au tarmac de l’aéroport pour le départ du candidat à la présidence Biden », a déclaré un porte-parole des services secrets à CBS News dans un communiqué. « L’individu a rencontré les forces de l’ordre, n’a pas respecté leurs instructions et a accédé au tarmac. Le personnel des services secrets américains a appréhendé l’individu et l’a escorté hors de la zone. »

La campagne Biden n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« Nous sommes tous soulagés d’apprendre que les services secrets ont pu arrêter cet individu avec une caméra à la main, mais la réalité effrayante est que cela aurait pu être une arme à feu », a déclaré à CBS News Katherine Schweit, agent du FBI à la retraite et consultant en sécurité.

« Ce qui s’est produit aujourd’hui était une violation de la sécurité, mais pas nécessairement une violation du protocole », a ajouté Schweit. « Lorsque cela se produira, les services secrets réévalueront si leurs protocoles étaient appropriés ou non, et je suis sûr que cela est en cours en ce moment pour garantir que le vice-président sera en sécurité lors des prochains arrêts. »

En raison des procédures de sécurité COVID-19, la campagne de Biden permet à un petit corps de presse «mis en commun» d’une douzaine de personnes représentant des journalistes de la télévision, de la radio et de la presse écrite, ainsi que des photographes fixes, de suivre chaque mouvement de Biden dans le cadre de son cortège et lors d’événements.

Le corps de la presse itinérante subit un balayage de sécurité chaque matin par des agents des services secrets avant de rejoindre Biden.

En tant que prochain président potentiel, la sécurité des voyages de Biden est stricte. Des cortèges automobiles et un périmètre de sécurité envahissent le candidat comme ils l’ont fait jeudi, lorsque la sécurité a suivi l’ancien vice-président de son domicile à Wilmington, dans le Delaware, au mémorial du 11 septembre de New York, puis en Pennsylvanie pour une visite au Flight 93 National. Mémorial.

Biden s’est envolé de l’aéroport de Johnstown après avoir rendu visite à des pompiers volontaires locaux à Shanksville, en Pennsylvanie.

Le candidat démocrate à la présidentielle a obtenu la protection complète des services secrets en mars en tant que candidat présumé après que les manifestants se soient précipités sur sa scène le Super Tuesday et aient dû être expulsés de force par Jill Biden et d’autres assistants de campagne.

Arden Farhi et Andy Triay ont contribué à cette histoire.

