‘Artists mangers’, l’histoire de l’enfant divin de la Plaza de la Concorde, l’arrivée des sapins de Noël dans la capitale et une promenade dans le célèbre magasin de jouets Damme, sont quelques-uns des thèmes de ‘We are Heritage’, une websérie réalisé par l’équipe du patrimoine culturel de la direction de l’art, de la culture et du patrimoine du ministère de la culture, des loisirs et des sports.

Les cinq chapitres de «Nous sommes héritage», sauvent l’origine des traditions de Noël que vivent les citoyens de Bogota, à travers des dialogues avec différents personnages qui ont sans aucun doute été chargés de maintenir l’esprit de Noël depuis des années.

Il y a de nombreuses façons de célébrer cette période des fêtes: il y a ceux qui prient les neuvaines de aguinaldos, d’autres chantent des chants de Noël autour de la crèche ou encore écrivent des lettres à l’Enfant divin pour ouvrir les cadeaux de l’arbre après midi. que dans chacune de ces traditions représente notre patrimoine culturel et l’héritage d’il y a des centaines de générations.

Avec l’idée de rapprocher les Colombiens des traditions de la capitale et de raconter les histoires des citoyens de Bogota, le Secrétariat de la culture, des loisirs et des sports de Bogotá a invité Santiago Restrepo, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de @eldelastrufas, pour nous montrer comment nous vivons Noël à Bogotá, à travers des pièces audiovisuelles qui font partie de la stratégie de diffusion du patrimoine culturel du SCRD «Nous sommes un patrimoine».

Il y a quelques mois, à travers les réseaux sociaux de l’Institut, plusieurs enquêtes ont été menées pour définir quels seraient les enjeux que les citoyens voulaient connaître. La période des fêtes et les traditions ont été les plus votées et le point de départ de ce projet audiovisuel.

Liliana González Jinete, directrice de l’art, de la culture et du patrimoine de la SCRD, a déclaré que «grâce à cette série, nous pouvons montrer à la ville comment le patrimoine culturel est présent dans la crèche, dans les jouets, dans la musique, les arbres de Noël et dans le Divin Enfant Jésus. Sur les problèmes quotidiens et les nôtres ».

Pour Liliana Ruiz, responsable de l’équipe SCRD Patrimoine Culturel, ce Noël «nous sommes nombreux à manquer certaines activités qui, ces dernières années, faisaient partie de notre vie quotidienne et ce que les gens ne savent pas, c’est que ce qui nous manque fait partie de notre patrimoine culturel. Parce que les traditions telles que prier les neuvaines de cadeaux de Noël ou installer la crèche sont des connaissances qui se transmettent de génération en génération, elles se construisent en communauté et font partie de notre identité, de qui nous sommes ».

À travers sa chaîne YouTube, la SCRD a partagé cinq histoires qui recueillent les voix de personnes reconnues dans leur environnement, pour avoir contribué d’une manière ou d’une autre au patrimoine culturel, ayant le temps des fêtes comme fil conducteur.

Thèmes centraux

La crèche

Dans ce chapitre Santiago Restrepo, visitez Don Jesús et Don Oscar, deux «artistes mangeoires» qui depuis plus de 30 ans conçoivent et fabriquent des mangeoires à grande échelle. Leur travail est issu des traditions familiales et chaque année, ils invitent leurs plus proches à voir leur nouvelle création.

Enfant divin Jésus de la place de la Concorde:

Comment pouvons-nous parler de Noël sans penser à l’Enfant Jésus divin? Dans cet épisode, vous découvrirez l’histoire des Neuvaines de Aguinaldos et du Divino Niño Jesús de la Plaza de La Concordia, dont le processus de restauration a été réalisé par l’Institut du patrimoine du district, IDPC.

Sapin de Noël:

Saviez-vous que la tradition de l’arbre de Noël venait de l’étranger? Dans le pays, il était utilisé pour décorer les «chamizos» avec un peu de coton, mais peu à peu il est devenu populaire d’avoir un arbre synthétique pour décorer les maisons. Ici, vous découvrirez l’histoire de la famille Arvantis, originaire de Grèce et arrivée au milieu du XXe siècle avec l’idée d’apporter cette tradition de Noël dans le pays.

Jouets traditionnels:

Cette saison, les cadeaux ne manquent pas et, bien sûr, les plus petits voudront toujours des jouets. Mais vous souvenez-vous de ces charrettes en bois avec lesquelles beaucoup ont joué dans l’enfance? Les jouets dits traditionnels, fabriqués à la main par la famille Damme, vous rappelleront à coup sûr des souvenirs d’enfance.

Musique de vacances:

Noël serait-il pareil sans musique? Les Vinileros del Trópico assurent que non. Voici ce rythme et cette saveur typiques des genres tropicaux tels que la cumbia, la salsa et le soi-disant «Chucu Chucu» pour faire danser toute la famille. Il y a des airs de Noël!

