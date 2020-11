La passion de Martin Mendez en racontant des histoires a commencé à un âge précoce. Au primaire, lorsqu’il s’agissait de faire des compositions gratuites pour le sujet de la langue, il écrivait des histoires et mettait ses camarades de classe, amis et camarades de classe comme personnages de l’intrigue: «Ils attendaient que je lis pour les amuser, c’était mon premier public», se souvient-il. Plus tard, il a fini à l’École de cinéma INCAA et s’est retrouvé à participer à des tournages, à des tournages et à faire une carrière avec de grands succès télévisés.

Il est l’auteur de “Los Internacionales”, “No Grites”, l’un des scénaristes de “El Presidente” et de la première saison de “Sueño Bendito”, la série sur la vie de Diego Maradona bientôt publié. Il a récemment terminé l’écriture de la série “María Marta, le crime à la campagne”, inspirée de l’affaire Garcia Belsunce, produit par Turner. Parmi les autres œuvres télévisées, se distingue la série «Historia de un Clan», «El Regreso de Lucas», et il a également été scénariste pour les séries «Nafta Súper», «Mosca & Smith», «Televisión por la identity», «Botineras» , «Diplômés», «Viudas e Hijos de Rock n´Roll», entre autres, diffusé aux heures de grande écoute sur les principales chaînes argentines, obtenant de nombreux prix et distinctions.

Dans une nouvelle réunion de Guion_bajo: Les scripts et histoires qui ont marqué nos vies, dirigé par Franco Torchia et fait partie du cycle Leamos Experience, Méndez s’est entretenu en profondeur avec le scénariste.

–Quelle émotion, en tant que scénariste, ne vous permettez-vous pas de ne pas essayer de générer?

“ La seule émotion que je ne traite pas est l’intérêt. Je veux toujours que le public se soucie de ce qui arrive à mon personnage, car sinon, s’ils attrapent le téléphone portable, s’ils s’ennuient, vous vous perdez. En ce sens, j’aime parcourir les genres. J’ai dû faire des comédies, de la police, de l’horreur, des drames et des drames, et c’est toujours un beau défi de pouvoir entrer dans la partition de chaque genre, de jouer avec la structure presque architecturalement. Parce que le scénariste planifie l’histoire, examine comment doser l’information et quand la révéler, que ce soit avec un dialogue ou avec une action, tout en traçant le chemin des personnages. L’écriture de scénario est un travail de structure, qui me passionne et je trouve cela extrêmement ludique.

–Pourquoi en Argentine le genre d’horreur n’est-il pas aussi exploré, produit?

– Il existe aujourd’hui un mouvement de cinéastes d’horreur indépendants très talentueux et talentueux. Oui, c’est un genre qui «fuit par derrière» depuis de nombreuses années. Mais c’est parce que, d’une part, il y a un grand préjugé et c’est que les gens ont l’habitude de penser à la terreur en anglais, ce qui est très contre nous. D’un autre côté, il est également vrai que jusqu’à récemment, il y avait des ressources visuelles qui n’étaient pas encore réalisées, mais qu’aujourd’hui elles le sont. J’adore la terreur, elle touche une fibre émotionnelle très universelle. Avec la série «Don’t Scream», nous sommes extrêmement satisfaits du résultat. La terreur est comme un voyage, elle se connecte avec ce que disait Lovecraft, le travail sur l’incertitude, sur la peur de l’inconnu … Bien sûr, il y a des sous-genres, mais j’aime tout ce qui a à voir avec cette terreur surnaturelle qui borde le possible. Je ne suis pas tellement du genre Slasher où un gars poignarde 60 personnes, cela génère plus d’amusement que de peur. L’Exorciste me fait peur, pas le mardi 13.

–Comment était-ce de participer et d’écrire la première saison de «Sueño Bendito»?

–Sueño Bendito est la première série dans laquelle j’ai postulé pour faire partie du projet. Je les ai contactés, écrit, dérangé, la société de production mexicaine m’a demandé du matériel et je les ai effectivement convaincus que je pouvais contribuer à l’histoire. L’équipe a fini par être une sorte de comité maradonien très intéressant, puisque, avec les différents points de vue de chacun – moi étant le plus fan de Diego, d’autres pas tellement, Sivina Olschanskyen de son rôle féminin à la hache préparée -, nous avons réussi une série qui aborde non seulement les vox populi de la vie de Diego, mais aussi les coulisses des événements et des problèmes personnels.

