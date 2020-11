Les plans de Lionel Scaloni et de l’Argentine ont été interrompus dans la première partie de la match avec le Paraguay dans la Bombonera au moment où Exequiel Palacios est tombé allongé par une entrée d’Ángel Romero. Le footballeur du Bayer Leverkusen a souffert de graves douleurs dans le bas du dos qui l’ont obligé à être remplacé. Après le match, le service médical de l’Albiceleste a confirmé sa blessure: fracture vertébrale. Immédiatement, plus d’un se sera souvenu de la condition subie par le Brésilien Neymar à la Coupe du monde 2014, dans lequel il s’agissait de l’un des événements les plus importants de ce concours.

Le 10e du Scratch était l’une des figures de l’équipe qui a affronté la Colombie pour les quarts de finale de cette Coupe du monde. À la fin, le latéral Camilo Zuñiga a sauté dans le dos pour couper une contre-attaque des hôtes et a frappé un genou sur la colonne vertébrale de Ney, qui, avec un grave geste de douleur, était allongé face contre terre sur le terrain de jeu. Là, son calvaire a commencé et sa Coupe du monde s’est terminée.

Des études ultérieures ont déterminé que la star qui joue actuellement pour le Paris Saint Germain avait subi une fracture de la troisième vertèbre lombaire. “La blessure de la Coupe du monde 2014 a été mon pire moment, alors j’ai passé la semaine que j’ai passée là-bas et tout. Je n’ai pleuré qu’à la maison, j’ai vu ma mère et mon père pleurer, tous tristes, mes amis, ma famille », a déclaré trois ans plus tard le protagoniste de cette triste histoire. Il a même reconnu que l’idée de abandonner le football.

Le moment de l’impact de Zuñiga sur Neymar en 2014

Il avait déjà fait des déclarations controversées sur sa participation à cette Coupe, en tenant compte de l’élimination humiliante que le Brésil a subie dans le cas suivant avec l’inoubliable 1-7 contre l’Allemagne: «Je n’ai ni gagné ni perdu. Je n’ai pas terminé la Coupe du monde. Ma coupe s’est épuisée à cause d’une blessure très grave et, malheureusement, j’ai dû payer pour cela “, il s’est détaché.

Bien que la table basse ait été éliminée et n’ait pas atteint les demi-finales, La FIFA a alors décidé de ne pas sanctionner Zuñiga pour le coup qui a causé la blessure de son collègue (le Colombien a pris sa retraite en 2018 avec seulement 32 ans, victime d’anti-inflammatoires et d’injections qui lui ont causé des douleurs insupportables dans sa carrière). La Conmebol agirait de la même manière et ne suspendrait pas cette fois le Paraguayen Ángel Romero.

Le genou d’Ángel Romero à Exequiel Palacios

Après presque deux mois de rééducation, l’attaquant qui était alors membre de Barcelone en Espagne a été renvoyé et est revenu sur le terrain. Les premiers scans de la blessure subie par le milieu de terrain argentin indiquent qu’il lui restera entre deux et trois mois pour être à nouveau à 100%.

Le traumatisme de la région lombaire paravertébrale gauche avec une fracture des apophyses transverses de la colonne lombaire laissera Palacios hors de la compétition, qui avait fait la une des journaux argentins. Le prochain duel de l’Albiceleste aura lieu mardi prochain à Lima contre le Pérou, pour la quatrième journée des éliminatoires sud-américains en route vers le Qatar 2022. En principe, l’ancien River serait à nouveau disponible à la double date de la FIFA en mars.

