La Slovaquie a commencé samedi à tester toute sa population de plus de 10 ans pour le covid, une mesure avec laquelle ce pays membre de l’Union européenne (UE) de 5,45 millions d’habitants cherche à se défendre contre le coronavirus et à empêcher l’effondrement des hôpitaux et, surtout, la fermeture de l’économie.

“Nous avons une excellente occasion de montrer à l’Europe et au monde qu’il existe d’autres façons de faire les choses sans fermer l’économie et sans laisser des millions de personnes sans emploi », a déclaré le Premier ministre slovaque., Igor Matovic, peu avant l’ouverture des centres de test.

Près de la moitié de la population slovaque a subi un test de covid-19 samedi, premier jour de la campagne sans précédent.

Le Ministre de la Défense, Jaroslav Naď, a dit dimanche que 2,58 millions de Slovaques ont été testés samedi et que 25 850, soit 1%, ont été testés positifs et doivent entrer en quarantaine.

Le pays a enregistré 2573 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, le 14% des tests réalisés, et un taux d’infection cumulé de 528 pour 100000 habitants, similaire à celle de l’Espagne

Au cours de la première vague de la pandémie, La Slovaquie s’est blindée en fermant ses frontières et avec un confinement sévère.

Maintenant, avec cette opération ambitieuse, coordonnée par six mille membres des forces armées, Le pays d’Europe centrale entend isoler les contagions actives et éviter un nouveau confinement et une paralysie économique.

Le plan est de tester deux fois le nombre maximum de citoyens, par deux tests rapides d’antigène covid-19 pour chaque personne en deux phases, le premier au cours de ce week-end, Oui le deuxième samedi et dimanche prochains.

Il y a près de 5000 centres de collecte de preuves -qui coïncident avec les bureaux de vote où les Slovaques vont généralement voter- où Aujourd’hui et demain, la population participera volontairement afin d’obtenir un certificat négatif permettant la libre circulation.

L’aide étrangère

Participer à l’opération déployée par l’armée 30 médecins militaires autrichiens, sous le concept d’aide humanitaire, ce qui a soulevé critique des secteurs nationalistes aujourd’hui, à la fois d’opposants politiques, tels que l’ancien Premier ministre social-démocrate Robert Fico, et de groupes extraparlementaires.

Fico et son ancien allié gouvernemental, le Parti national slovaque (SNS), rejettent la présence militaire étrangère sur le territoire slovaque.

“Dans la lutte contre le virus, nous devons faire preuve de solidarité et nous soutenir les uns les autres lorsque de l’aide est nécessaire”, a déclaré la ministre autrichienne de la Défense, la démocrate chrétienne Klaudia Tanner, dans un communiqué dans lequel elle expliquait «l’aide au voisinage».

Ils aident également à l’opération 193 assistants médicaux de Hongrie, selon le ministère slovaque de l’Intérieur.

Controverses

Matovic a été franc en déclarant aujourd’hui aux médias locaux que la sanction du gouvernement ne variera pas pour ceux qui ne subissent pas le test: ils doivent être confinés pendant dix jours chez eux.

Avec cela, il a ignoré l’appel du chef de l’Etat, Zuzana Caputova, quel critique cette sanction est malavisée, considérant qu’elle divise la société.

«Je demande que cette catégorisation des citoyens entre ceux qui ont la permission de libérer et les autres soit abolie, car ils n’ont pas pu assister à un examen. Cette situation divise la société et c’est la dernière chose dont nous avons besoin “Dit Caputova.

Le président maximum est monté à la tête de l’Etat l’année dernière avec un message de concorde, dans un pays très divisé en raison de la désaffection des politiciens et de la justice pour la manière dont ils ont géré la corruption ces dernières années dans laquelle le Parti social-démocrate (SMER) a gouverné.

