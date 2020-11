Par Ilona Wissenbach

FRANCFORT, 24 novembre (.) – Le spécialiste de l’entreposage frigorifique va-Q-tec étend sa flotte de 2500 conteneurs pour répondre à la demande croissante de transport de vaccins COVID-19 qui doivent être conservés à des températures allant jusqu’à -70 degrés. Celsius, a déclaré son directeur général.

La société allemande est en pourparlers avec les principaux fabricants pharmaceutiques de vaccins COVID-19, a déclaré Joachim Kuhn, président exécutif de va-Q-tec, dans une interview à ..

Kuhn a déclaré que la société “élargirait considérablement” sa flotte de conteneurs de location dans l’année à venir. Il n’a pas précisé combien de conteneurs supplémentaires étaient prévus, bien qu’il ait déclaré que ce ne serait pas au point de doubler la flotte.

Va-Q-tec fait partie d’une poignée de fournisseurs d’emballages haut de gamme qui ont été très demandés alors que les fabricants de médicaments et les entreprises de logistique se préparent à effectuer ces injections dans le monde entier.

Ses actions sont en hausse de 230% cette année, valorisant la société à environ 690 millions de dollars.

Va-Q-tec fabrique des conteneurs «passifs», qui utilisent de la neige carbonique pour maintenir le contenu à des températures ultra-froides jusqu’à cinq à six jours, par opposition aux conteneurs «actifs» qui utilisent également des moteurs électriques pour le refroidissement.

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, qui utilise la technologie ARNm, doit être conservé à environ -70 degrés Celsius, plus frais que les produits de Moderna Inc et AstraZeneca PLC.

Kuhn a déclaré que va-Q-tec avait des contrats avec les 20 plus grandes compagnies aériennes et transporteurs mondiaux. Il a noté que le transport intercontinental de marchandises devrait être moins problématique que la distribution finale par route, compte tenu de l’expérience du transport aérien de marchandises très froides.

“Répondre à la demande de glace sèche n’est pas un gros problème sous nos latitudes avec une production régionale suffisante”, a déclaré Kuhn. “Ce sera un défi dans les pays qui ne disposent pas de cette infrastructure en Afrique, en Amérique latine ou en Russie.” (Reportage d’Ilona Wissenbach, . TV; écrit par Jamie Freed; édité en espagnol par Janisse Huambachano)