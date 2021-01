Des mineurs marchent dans une section à l’intérieur de la mine El Teniente à Rancagua, une ville à 130 km. au sud de Santiago (Chili). . / Mario Ruiz / Archives

Santiago du Chili, 14 janvier . .- La société d’État chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, a annoncé ce jeudi qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles mesures sanitaires sur ses différents sites compte tenu de l’avancée imparable de la deuxième vague de coronavirus au Chili.

“Bien que le nombre d’infections reste faible parmi son propre personnel et celui de ses collaborateurs, la société d’État a défini de nouvelles actions en fonction de la réalité de chaque centre de travail, qui s’ajouteront aux mesures maintenues tout au long de la pandémie”, a-t-il déclaré dans une déclaration de la société de cuivre.

Parmi les initiatives, la réduction des effectifs et les transferts, la remise en place du télétravail pour le personnel et le personnel de service, et la suspension des visites techniques des sous-traitants et fournisseurs aux opérations se distinguent.

Dans certaines divisions, a expliqué la société, “les conversations avec les syndicats vont être relancées pour convenir d’une journée exceptionnelle 7×7, qui dans la période la plus complexe de la pandémie a contribué à faire face au Covid-19 et à assurer la traçabilité”.

Le Chili, qui représente 28% de la production mondiale de cuivre et qui malgré la pandémie n’a pas arrêté ses opérations, a produit 5,7 millions de tonnes en 2019, en dessous du chiffre record de 5,8 millions en 2018.

Codelco, nationalisé en 1971 par le président socialiste Salvador Allende, donne tous ses bénéfices à l’État et emploie quelque 60 000 personnes.

L’exploitation minière chilienne joue un rôle fondamental dans la reprise économique du Chili et contribuera cette année à 2 873 millions de dollars dans les coffres publics, dont 1 298 millions seront livrés par Codelco.

Le métal rouge, fondamental dans la transmission de l’énergie, est devenu le principal produit chilien et représente près de 50% des exportations.

Des géants comme BHP, Anglo American, Codelco et Antofagasta Minerals opèrent dans le pays, mais aussi d’innombrables petites et moyennes entreprises, et l’industrie minière représente près de 10% du PIB.