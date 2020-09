Les tests du vaccin contre le coronavirus reprennent chez AstraZeneca Pharmaceuticals Environ 18 mille personnes dans le monde ont reçu le vaccin alors que les participants AstraZeneca a recruté environ 30000 personnes pour mener une étude plus large sur le vaccin

Les tests du vaccin contre le coronavirus sont repris chez AstraZeneca Pharmaceuticals, a rapporté AP News.

Selon le rapport, l’Université d’Oxford a déclaré ce samedi qu’elle reprendrait les tests du vaccin qu’elle développe avec la société pharmaceutique AstraZeneca, après l’avoir mise en attente car un patient au Royaume-Uni a signalé qu’il produisait un effet secondaire.

Dans un communiqué, l’université a déclaré que dans les tests de grande envergure comme celui-ci, « certains participants devraient souffrir de troubles et chaque cas doit être soigneusement évalué pour garantir la sécurité ».

Il a également indiqué qu’environ 18 000 personnes dans le monde avaient reçu le vaccin en tant que participants au test.

Bien que les détails sur la maladie du patient n’aient pas été divulgués pour des raisons de confidentialité, un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré que la femme présentait des symptômes neurologiques graves qui ont forcé la suspension des tests.

L’Université a insisté sur le fait qu’elle «s’est engagée à assurer la sécurité de nos participants et les normes de conduite les plus élevées et qu’elle continuera à surveiller de près la sécurité».

Les pauses dans les tests de dépistage de drogues sont courantes.

En juillet dernier, le test a été arrêté après que le participant a présenté des symptômes neurologiques qui se sont avérés être un cas de sclérose en plaques, qui n’était pas liée au vaccin.

De plus, à la fin du mois d’août, AstraZeneca a commencé à recruter environ 30 000 personnes pour mener son étude plus large sur le vaccin. Il le teste avec des milliers de personnes en Grande-Bretagne et fait de plus petites études au Brésil et en Afrique du Sud.

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que la pause dans l’essai d’Oxford et d’AstraZeneca ne l’inquiétait pas trop et qu ‘ »un appel au réveil » à la communauté mondiale sur les inévitables hauts et bas de Enquête médicale.

Swaminathan a ajouté qu’il n’y avait pas besoin d’être « trop ​​découragé » par la nouvelle de la pause de répétition, ajoutant que « ces choses arrivent ».

Les États-Unis ont investi plus de 10 milliards de dollars dans six efforts pour mettre un vaccin contre le coronavirus sur le marché. Le 21 mai, les États-Unis ont annoncé qu’ils investiraient 1,2 milliard de dollars dans l’effort AstraZeneca en échange d’au moins 300 millions de doses si le candidat était suffisamment sûr et efficace.

