La société mexicaine Solarever, spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires, a inauguré lundi une nouvelle usine au Mexique, dans la ville de Tecomán, dans l’État oriental de Colima, avec un investissement d’environ 20 millions de dollars, capitale d’origine chinoise.

«Le développement de cette usine découle du besoin d’expansion de l’entreprise après huit ans d’opérations au Mexique, en plus de l’augmentation de la demande de panneaux photovoltaïques au niveau national et international», a déclaré Simon Zhao, président et fondateur de Solarever.

Le directeur a déclaré avoir choisi Tecomán en raison de sa proximité avec le port de Manzanillo et du fait qu’une grande partie de la production de l’usine sera exportée vers les États-Unis.

Dans un communiqué, la société a précisé que l’investissement était d’environ 20 millions de dollars, mais ce chiffre comprend des projets d’expansion dans les deux autres usines de Tepeji del Río, Hidalgo, et d’Irapuato, Guanajuato.

Avec 9 000 mètres carrés et trois lignes de production, l’usine est la troisième de l’entreprise au Mexique et est considérée comme l’une des plus grandes du pays et d’Amérique latine.

En fait, l’une de ses lignes déjà en service a la capacité de produire 500 mégawatts par an.

“Nous sommes des leaders dans la fabrication de panneaux, mais aussi un fournisseur de solutions solaires. Pour cette raison, nous avons besoin de plus d’expansion, plus d’investissements, pour de nouvelles usines et de nouveaux emplois”, a ajouté Zhao, précisant que pendant leur séjour au Mexique, ils ont investi. environ 250 millions de dollars.

A son tour, le gouverneur de Colima, Ignacio Peralta, a déclaré qu’avec le nouveau projet de l’entreprise “l’économie de Colima sera relancée car elle créera des sources d’emploi” dans l’Etat et en particulier à Tecomán.

Il a déclaré qu’avec l’investissement, un signal est envoyé selon lequel à Colima il y a un environnement favorable à l’investissement puisque les conditions sont créées “pour que les investisseurs fassent confiance à Colima et viennent risquer leur capital”.

Pendant ce temps, le secrétaire au développement économique de l’entité, Walter Oldenbourg, a déclaré que l’entreprise “profitera de la place stratégique de Colima dans la chaîne d’approvisionnement Asie-Pacifique” et a souligné que l’inauguration de l’usine est le début de la consolidation d’une série de projets dans l’entité.

Lors de l’inauguration, Solarever a signé un accord de collaboration avec l’Institut des énergies renouvelables de l’Université nationale autonome du Mexique (Unam).

Avec cet accord, la société entend travailler ensemble pour développer des projets technologiques avec des universités, générer des brevets et des projets de recherche qui favorisent la croissance de l’industrie au Mexique.