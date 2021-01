Nancy Bush Ellis avec son frère, l’ancien président George HW Bush.

Nancy Bush Ellis, sœur de l’ancien président George HW Bush (1989-1993) et tante de l’ancien président George W. Bush (2001-2009), est décédée mercredi dans la ville de Concord, dans l’état du Massachusetts, à l’âge de 94 ans en raison de complications liées au coronavirus.

«Nous sommes attristés de partager que la sœur bien-aimée du président Bush, Nancy Bush Ellis, est décédée», a rapporté la George & Barbara Bush Foundation. “Nos condoléances et nos prières vont aux familles Ellis et Bush alors qu’elles se souviennent d’une femme extraordinaire qui a apporté la joie et la lumière au monde.”

Ellis, qui a été admise à l’hôpital le 30 décembre, Elle était connue pour ses sympathies démocrates, malgré la lignée républicaine de la famille Bush, bien qu’elle ait également fait campagne pour son frère et ses neveux., George W. et Jeb Bush.

Militante environnementale bien connue, elle a promu plusieurs campagnes de lutte contre la pauvreté et de collecte de fonds pour l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP), où elle a dirigé le Fonds pour l’éducation et le plaidoyer. Juridique de votre section en Nouvelle-Angleterre.

Nous sommes tristes de partager que la sœur bien-aimée du président Bush, Nancy Bush Ellis, est décédée. Nos condoléances et nos prières accompagnent les familles Ellis et Bush alors que nous nous souvenons d’une femme remarquable qui a apporté joie et lumière au monde.

https://t.co/RnjRVVbBFT – George & Barbara Bush Foundation (@BushFdn) 10 janvier 2021

D’autre part, les trois anciens présidents vivants des États-Unis, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ont exprimé leur volonté d’être publiquement vaccinés contre le COVID-19 pour susciter la confiance dans son efficacité et sa sécurité, et pour encourager leurs concitoyens à faire de même.

Obama, 59 ans, a déclaré qu’il avait “une confiance totale” dans les autorités sanitaires du pays, y compris le principal épidémiologiste de la Maison Blanche Anthony Fauci. “Si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et peut immuniser contre le COVID, je le prendrai certainement”, a-t-il déclaré dans une interview radio sur SiriusXM, dont des extraits ont été partagés mercredi sur YouTube.

“Je vous promets que lorsque (la vaccination) sera faite pour les personnes moins à risque, je la prendrai. Je peux finir par le faire à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science.»A expliqué Obama.

Un représentant de George W. Bush a déclaré plus tard à CNN que l’ancien président républicain de 74 ans était également disposé à promouvoir les vaccins en administrant la dose «devant les caméras».

Avec des informations d’Europa Press

PLUS SUR CE SUJET:

Le jour où George W. Bush a mis en garde contre le danger de la prochaine pandémie et a tenté de préparer les États-Unis à y faire face

Condoleezza Rice, secrétaire d’État de George W. Bush: “Nous ne devons pas laisser la Chine changer l’histoire de ce qu’elle a fait avec COVID-19”

Les États-Unis pourraient réduire le temps de quarantaine du COVID-19 de 14 à 7 jours