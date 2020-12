21/01/1995 LA PRINCESSE DE GALLES REGARDE L’ÉQUIPE WELSH RUGBY UNION PENDANT LEUR PREMIER MATCH DES CINQ NATIONS CONTRE LA FRANCE AU PARC DES PRINCES À PARIS .. MADRID, 25 (CHANCE) Que Diana de Galles a dû affronter le La solitude dès la première minute où elle s’est fiancée au prince Charles est une réalité, mais la vérité est que l’enfer qu’elle a dû subir depuis qu’elle a rejoint la Maison royale britannique était bien plus que nous ne pouvons l’imaginer. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD PASCAL RONDEAU

MADRID, 25 ANS (CHANCE)

Que Diana of Wales ait dû faire face à la solitude dès la première minute où elle s’est fiancée au prince Charles est une réalité, mais la vérité est que l’enfer qu’elle a dû subir depuis qu’elle a rejoint la British Royal House était bien plus que nous pouvons imaginer.

Une jeune promesse qui a sauvé la monarchie anglaise et qui a donné une image renouvelée, propre et fraîche de la maison royale a quitté sa vie pour s’immerger pleinement dans un monde qu’elle ne connaissait pas et ne s’attendait pas du tout à être si peu accueillante. Le rêve de beaucoup, de devenir prince, voire roi, mais l’ignorance de la plupart des mortels est de savoir que cette position ne vous donne pas le bonheur.

Il ne le lui a pas donné, même lorsqu’elle a eu ses enfants, Guillermo et Enrique, Lady Di a dû faire face à de nombreuses situations pour s’éloigner d’eux à plusieurs reprises. Bien que la vérité soit qu’ils lui ont donné l’oxygène qu’elle avait perdu lorsqu’elle a épousé le prince Charles.

Les dates de Noël de Lady Di étaient des moments où elle se rappelait à quel point elle était heureuse de ne pas avoir les objectifs de la caméra focalisés sur son visage toute la journée. Un avant et un après qui lui ont fait des ravages dans tous les domaines et qu’elle a dû surmonter sans les conseils et le soutien de son mari, de la reine ou de tout membre de la Maison royale.

Dates dans lesquelles Lady Di a été montrée avec un sourire sur son visage, comme toujours et a reçu la chaleur de tous les citoyens qui l’adoraient. Mais qui l’encourageait? Une princesse qui se devait au peuple et qui lui a donné tout ce qu’elle demandait: la compréhension. Juste ce qu’elle n’avait pas avec cette position «merveilleuse» aux yeux de tout le monde.