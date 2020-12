Une photo distribuée par la China National Space Administration (CNSA) montre une image prise par la caméra panoramique à bord du module d’ascension et d’atterrissage de l’engin spatial Chang’e. 5 après l’atterrissage sur la lune le 2 décembre 2020. . / EPA / Administration spatiale nationale de Chine

Pékin, 3 décembre . .- La sonde chinoise Chang’e 5 a terminé ses manœuvres pour collecter et stocker des échantillons de la surface lunaire, a rapporté aujourd’hui l’Administration spatiale chinoise (ANEC).

“A 22h00 le 2 décembre (14h00 GMT), après 19 heures de travail sur la surface lunaire, Chang’e 5 a conclu avec succès la collecte des échantillons et ils ont été emballés et stockés comme prévu”, a déclaré l’ANEC dans une déclaration publiée sur son site Web.

Les échantillons ont été collectés de deux manières différentes: à la surface de la Lune, grâce à un bras robotisé, et sous terre, grâce à un forage qui a foré deux mètres dans le satellite pour obtenir des échantillons variés qui pourraient dater de périodes bien antérieures.

Le matériel collecté a été stocké après un conteneur scellé sous vide pour “s’assurer qu’il n’est pas affecté par les conditions extérieures lors du retour sur Terre”, indique le texte.

Chang’e 5 devrait revenir sur Terre dans les prochaines heures et atterrir dans la région du nord de la Chine, en Mongolie intérieure, plus tard ce mois-ci.

Ce mardi, la sonde a atterri avec succès dans une zone au nord de Mons Rümker, dans l’Oceanus Procellarum, sur la face visible de la Lune, une zone non visitée à ce jour par des astronautes ou des missions spatiales sans pilote.

LE TROISIÈME PAYS À OBTENIR LA ROCK LUNAIRE

Si elle était menée à bien, la mission ferait de la Chine le troisième pays capable de collecter des échantillons lunaires après que les États-Unis et l’ex-Union soviétique l’aient fait auparavant dans les années 1970.

Chang’e 5 a été lancé le 24 novembre par une fusée Long March-5, qui a déjà transporté avec succès la première mission de la Chine sur Mars, Tianwen-1, dans l’espace le 23 juillet, et dont l’arrivée sur la planète Le rouge est prévu pour mai prochain.

De son côté, le programme Chang’e (nommé en l’honneur d’une déesse qui, selon la mythologie chinoise, vit sur la Lune) a débuté avec le lancement d’une première sonde orbitale en 2007.

Le pays asiatique a effectué son premier atterrissage sur la lune en 2013 et, en janvier 2019, il a réussi à faire atterrir la sonde Chang’e-4 de son côté éloigné – où elle se trouve encore – une étape jamais franchie auparavant dans l’histoire de l’exploration lunaire.

Le but ultime du programme est une mission habitée sur la Lune et la construction d’une base scientifique sur le satellite, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour cela.