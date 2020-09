Shaun Weiss, un ancien enfant star connu pour son rôle de Greg Goldberg dans «The Mighty Ducks», est sobre depuis 230 jours. Non seulement il a le temps sobre, mais il a également une nouvelle dentition, gracieuseté du dentiste de Los Angeles, le Dr Gabe Rosenthal.

Weiss a été arrêté plus tôt cette année pour avoir prétendument pénétré par effraction dans le garage d’un homme alors qu’il consommait de la méthamphétamine.

« Weiss a forcé l’entrée pour accéder au véhicule en brisant une vitre », a déclaré le département dans un communiqué. «Les agents ont remarqué des éclats de verre sur le sol et ont constaté que la vitre du passager du véhicule était brisée.»

Il avait également été arrêté pour intoxication publique en août 2018.

Drew Gallagher, un ami de Weiss, a aidé l’ancienne enfant star à se remettre sur pied.

« Il n’y a pas un Shaun Weiss irréprochable ici, il est certainement à blâmer pour beaucoup de stupides – il le fait », a déclaré Gallagher dans une interview plus tôt cette année. «Mais si vous passiez du temps avec lui, vous auriez une compréhension radicalement plus compatissante de ce qu’il était.

Gallagher a ajouté qu’il pense que Weiss a besoin de soins «médicaux» et «psychiatriques».

« Il est malade, il est malade mental », a déclaré Gallagher. « Il est juste malade et tout le monde l’abandonne. »

Gallagher a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour aider Weiss après son arrestation en 2020. Depuis sa création en janvier, le compte a permis d’amasser près de 15 000 $.

L’une des principales choses dont Weiss avait besoin était un travail dentaire, car la méthamphétamine avait ravagé ses dents.

« Weiss est allé pour son premier rendez-vous (qui durera presque un an) et s’est fait enlever une poignée de dents aujourd’hui », a déclaré une mise à jour sur le GoFundMe en juillet. «La plupart étaient gravement infectés et lui ont causé de graves douleurs. Nous travaillons toujours à la collecte de fonds pour son centre de traitement actuel et sa nourriture, mais ce miracle dentaire changera radicalement sa vie et nous sommes reconnaissants à AF.

Étant donné que Rosenthal a fait don de ses services dentaires gratuitement, qui, selon lui, coûtent environ 80 000 dollars, l’argent du GoFundMe servirait aux dépenses résultant du rétablissement de Weiss.

« (Cela) a permis à Shaun d’utiliser les fonds du gofundme pour payer le loyer de sa sobriété ainsi que pour acheter des produits d’épicerie », a écrit Gallagher dans une mise à jour. «Il a même un ordinateur portable bon marché pour pouvoir accéder à Internet.

« Encore un long chemin à parcourir mais en croissance chaque semaine! »