La nature inspire souvent l’ingénierie. Les ailes de cigale, par exemple, ont longtemps séduit les chercheurs avec leurs propriétés hydrofuges et antimicrobiennes, qu’il serait utile de reproduire dans des produits manufacturés. Mais des études antérieures impliquaient l’élimination totale des produits chimiques de surface des ailes, endommageant parfois les ailes et donnant une image incomplète de la façon dont ces produits chimiques agissent avec la structure des ailes. Une nouvelle recherche étudie les substances recouvrant les ailes des cigales couche par couche, révélant une interaction complexe entre la topographie et la chimie.

Les chercheurs ont analysé deux espèces de cigales qui ont chacune un motif très ordonné de minuscules structures coniques appelées nanopillaires sur leurs ailes. Des travaux antérieurs suggéraient que les nanopiliers contribuent à la capacité des insectes à évacuer de l’eau et aident à tuer les microbes.

Pour éviter d’endommager les ailes, l’équipe a testé une méthode appelée extraction assistée par micro-ondes qui n’avait jamais été utilisée sur des ailes d’insectes intactes auparavant, explique Jessica Román-Kustas, chimiste analytique au Sandia National Laboratories. Román-Kustas est l’auteur principal de la nouvelle étude, parue en mai dans Advanced Materials Interfaces. La méthode impliquait de chauffer et de refroidir les ailes immergées dans du chloroforme et du méthanol, analysant les couches de produits chimiques au fur et à mesure qu’elles se détachaient. « Il [was] des journées passées au micro-ondes avec une minuterie et un ordinateur », dit-elle.

Chez les deux espèces de cigales, les chercheurs ont découvert que la composition chimique des nanopiliers est importante pour maintenir l’intégrité structurelle. « Lorsque vous supprimez le [chemical] couches du nanopillar, les piliers deviennent plus courts et se plient les uns vers les autres », explique Marianne Alleyne, biologiste à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et auteure principale de l’étude.

Dans la cigale annuelle Neotibicen pruinosus, cet effet de flétrissement était plus extrême et rendait les ailes moins hydrofuges au début (bien qu’elles aient récupéré une partie de cette capacité à mesure que davantage de produits chimiques étaient éliminés). L’activité de destruction des bactéries a en fait augmenté au fur et à mesure que les premières couches étaient éliminées, mais a ensuite diminué à nouveau à mesure que davantage de composés étaient éliminés. L’équipe a découvert que la cigale Magicicada cassinii, qui émerge tous les 17 ans et a des nanopiliers plus courts, a des produits chimiques de surface qui semblent par eux-mêmes avoir des propriétés bactéricides – ce qui suggère que ces cigales dépendent plus de leurs composants chimiques que de leur structure pour tuer les microbes.

«Il est clair… que différentes couches servent à des fins différentes», déclare Terry Gullion, physicien chimiste à l’Université de Virginie occidentale, qui n’a pas participé à l’étude, «et la capacité de sonder uniquement des couches spécifiques est très importante [to obtain] une bien meilleure compréhension de la dépendance des propriétés physiques globales à la composition chimique. »

Comprendre comment les produits chimiques affectent (ou non) la structure peut aider les scientifiques à concevoir de meilleurs produits. «En ayant cette connaissance fondamentale de la relation entre la structure et la chimie», dit Alleyne, «nous pouvons concevoir de nouveaux matériaux de manière plus rationnelle, en faisant des choix concernant la structure et la chimie… en fonction de ce que nous avons observé dans la nature.»