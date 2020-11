(Bloomberg) – La confiance de la Suède dans sa stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus a chuté et les préoccupations concernant la capacité du système de santé sont presque généralisées.

Un sondage DN / Ipsos publié jeudi a montré que 82% des Suédois sont «quelque peu» ou «très inquiets» que leur système de santé ne puisse pas faire face au défi auquel il est confronté. La confiance dans la capacité des autorités à lutter contre le virus est tombée à 42% des personnes interrogées, contre 55% en octobre. En revanche, 44% des Suédois craignent que les autorités ne fassent pas assez pour lutter contre le virus, contre 31% le mois dernier.

“Il est tout à fait évident que l’augmentation du taux d’infection, ainsi que les mesures que les autorités ont prises, ont provoqué une forte augmentation des inquiétudes”, a déclaré à DN Nicklas Kallebring, analyste chez Ipsos.

La décision de la Suède d’éviter les fermetures a été controversée depuis le début, coïncidant avec un taux de mortalité nettement plus élevé que ses voisins nordiques. Après un été relativement calme, les cas quotidiens ont commencé à augmenter et les hôpitaux se remplissent. Mercredi, plus de 200 personnes étaient en soins intensifs.

L’agence nationale des statistiques a déclaré plus tôt cette semaine que l’impact de la crise du covid-19 affecterait l’espérance de vie en Suède, après plus d’un siècle de croissance presque ininterrompue.

Dans une étude récente de l’OCDE, la Suède était systématiquement classée parmi les pays les plus touchés d’Europe, sur la base des taux relatifs de mortalité et d’infection des covidus. C’était aussi le pays le plus lent à contenir la transmission.

“Dans une troisième vague, le système de santé subira une pression plus forte qu’auparavant”, a déclaré mardi Thomas Linden, chef du département du Conseil national suédois de la santé et du bien-être social.

