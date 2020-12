Les fêtes sont également une bonne excuse pour surprendre avec des préparations végétariennes

Arrivent les fêtes, les rencontres entre amis et les réunions de famille, et avec eux le plaisir de tout manger. “Des phrases comme “ Je suis au régime pour tout manger la nuit du 24 ”«Je ne vais pas manger toute la journée donc je me dégonfle» ou «Lors des soirées je vais gagner quelques kilos» sont quelques-unes des expressions les plus récurrentes qui se font entendre », commença-t-il. Agustina Murcho l’entretien avec Infobae.

Le diplômé en nutrition et spécialiste des troubles alimentaires a assuré que «l’hyperphagie boulimique, également connue sous le nom de frénésie alimentaire, est un trouble alimentaire grave dans lequel une personne ingère généralement des quantités extraordinaires de nourriture et se sent incapable d’arrêter de manger. Presque tout le monde traverse des situations comme celles-ci, mais devenir quelque chose d’habituel peut générer un trouble de l’alimentation ».

Comme il l’a expliqué, «parfois vous pensez que ne pas manger pendant X heures vous rendra ‘meilleur’ ​​et ce qui se passe, c’est que, en restreignant la nourriture, le corps la demandera alors, déclenchant une frénésie ou picorer. Ceci, ajouté au fait que nous sommes émotionnellement mobilisés à la suite d’une année différente, de rencontres affectueuses et de moments de grande émotion que nous vivons à ces dates, nous finirons par manger beaucoup plus, avec plus d’émotions que nous n’aimons pas, avec culpabilité et prendre du poids ».

Pour ce faire, il a assuré qu’il est indispensable de «faire quatre repas complets, en essayant de cuisiner juste assez, là où il y a légumes, protéines, glucides et graisses saines», En plus de ne pas se priver de ce qui génère du plaisir, puisque« cela, à plusieurs reprises, nous cause de l’angoisse. Cela arrive souvent lorsque la personne veut manger sainement et qu’elle est angoissée lorsqu’elle mange un autre type d’aliments ».

Dans la mesure du possible, “faire de l’exercice, des cours amusants ou une routine qui nous motive, sans tourmenter ni être obsédé par le poids», Et avant tout,« essayer de calmer l’émotion en faisant quelque chose qui nous éclaircit, autre que manger »et« consulter un professionnel si nécessaire ».

En exclusivité pour Infobae, les nutritionnistes et cuisiniers les plus en vue présentent des options végétariennes et végétaliennes pour surprendre à la table de fête.

TON VITEL VEGAN

(Par Jacqueline Guzmán, @milliondollarveganespanol)

Ton Vegan Vitel

Ingrédients (pour 6-8 portions)

Pour le seitan

1 tasse de gluten

1 tasse d’eau

½ tasse de sauce soja

2 cubes de bouillon de légumes ou arômes végétaliens au goût

Condiments au goût

Pour la sauce

½ tasse de mayonnaise végétalienne

1 cuillère à soupe de moutarde

½ tasse de lait non laitier

3 cuillères à soupe d’huile

¼ tasse d’olives vertes dénoyautées

½ feuille d’algue nori (facultatif)

Sel au goût

Processus

Pour le seitan: Dans un bol, mélanger le gluten, l’eau et les assaisonnements au goût. Pétrissez un peu pour former une boule homogène. Laisser reposer à couvert à température ambiante pendant environ 20 minutes et pétrir à nouveau en essayant de le rendre aussi lisse que possible. Dans une casserole, placez la sauce soja, les cubes de légumes et l’eau nécessaire pour recouvrir la pâte. Amenez au feu et une fois qu’elle bout, placez la pâte et faites cuire pendant 45 à 60 minutes. Ajoutez plus d’eau si nécessaire. Égoutter et laisser refroidir. Couper en tranches et les disposer sur un plat ou une assiette.

Pour la sauce: mettez tous les ingrédients dans un mixeur ou mixeur et mélangez. Du sel au goût et le tour est joué! Enfin, versez la sauce sur les tranches de seitan et garnissez d’olives.

CAROTTES CARAMÉLISÉES

(Par Andrea Amatte, @andrearecetas)

Carottes caramélisées

Ingrédients (pour 5 portions)

500 gr de carottes

3 cuillères à soupe de muscovado ou de sucre blanc

2 cuillères à soupe de beurre

2 cuillères à soupe de miel d’agave

1 cuillère à café de curcuma

Sel au goût

Poivre à goûter

150 gr d’arachides et d’amandes

Processus

Dans une casserole, faites fondre le beurre et ajoutez les carottes. Laissez cuire quelques minutes et ajoutez le curcuma, le sel et le poivre. Ajouter le sucre et le miel en remuant pour caraméliser, et enfin ajouter les arachides et les amandes pour finir de caraméliser avec les carottes.

PUDDING AUX LÉGUMES

(Par Belén Cerezani, @belunutricion)

Pudding aux légumes

Ingrédients

2 courgettes

2 carottes

1/2 poivron vert

1/2 poivron rouge

1 oignon

3 oeufs

1/4 de brocoli pour décorer

Processus

Coupez les légumes en cubes. Faites cuire les carottes et faites revenir les autres légumes (sauf le brocoli). Placer les légumes et mélanger avec les œufs battus. Placez la préparation dans un moule, ajoutez éventuellement le brocoli et faites cuire 30 minutes et c’est tout!

PAIN D’ÉPINGLE VEGAN ET SANS TACC

(Par Nadia Arce, de @pariscrepas)

Pain d’épices vegan

Ingrédients (pour 25 unités)

1kg de beurre d’arachide

500 g de sucre muscovado

100 gr de cacao amer

200 gr de polenta

40 g de bicarbonate

40 g de levure chimique

300 gr de noix de coco râpée

300 gr d’eau

50 gr de sésame blanc

10 grammes de poudre de gingembre

5 gr de cannelle moulue

Processus

Dans un bol, mélanger le beurre ou la pâte d’arachide avec le sucre muscovado, incorporer les secs (cacao amer, polenta, bicarbonate, levure chimique, noix de coco râpée, gingembre et cannelle en poudre et sésame blanc) et mélanger avec de l’eau ou du lait de origine végétale. Former des rouleaux de 80 g, aplatir avec vos mains et découper avec un moule pour poupée de Noël. Réfrigérer 20 minutes. Cuire au four sur du papier sulfurisé à 180 degrés pendant 12 minutes. Laisser refroidir sur le plateau et déguster!

PAIN DOUX VEGAN

(Par Jacqueline Guzmán, @milliondollarveganespanol)

Pain sucré végétalien

Ingrédients

200 grammes de sucre

150 g d’huile neutre

12 cuillères à soupe d’aquafaba (liquide restant de la cuisson des légumineuses comme les pois chiches et les pois)

70 grammes de levure fraîche

200 ml de lait végétal chaud

1 kg de farine 0000

1 et 1/2 cuillère à café d’essence de vanille

1 et 1/2 cuillère à café d’extrait de malt

1 cuillère à café d’essence de fleur d’oranger

Citron râpé

100 g de chocolat noir coupé en morceaux

100 gr de noix

100 gr d’amandes

Processus

Dissoudre la levure dans 50 ml de lait végétal chaud. Battez l’huile avec le sucre jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse. Ajoutez l’aquafaba petit à petit, en battant toujours. Incorporer la levure dissoute dans du lait végétal. Ajouter la farine en la tamisant petit à petit, entrecoupée de l’essence de vanille, de l’extrait de malt, du zeste de citron et de l’essence de fleur d’oranger. Continuez à battre.

Une fois toute la farine incorporée, déposez le mélange sur la table et continuez à pétrir pendant 10 minutes. Abaisser la pâte, ajouter le chocolat et les noix hachées sur le dessus et continuer à pétrir pour répartir uniformément sur toute la pâte.

Enfin, faites un petit pain et laissez-le lever dans un bol recouvert d’un torchon pendant 3 heures.

Lorsque le pain est formé, divisez-le en 4 parties (4 1/2 kg de pain sucré sortent). Pétrir un peu plus et placer dans le moule. Faites une coupe en forme de X sur la surface et laissez-la monter dans le moule pendant un moment. Cuire au four et cuire à feu doux pendant 45 minutes à 1 heure.

