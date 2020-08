En cette ère de discussion ouverte sur le pénis d’un juge de la Cour suprême et du président de la nation, il n’est peut-être pas surprenant que les gens essaient aussi librement de faire des parallèles entre les comportements d’un homme et la taille de son pénis.

Beaucoup d’entre nous ont vu – et peut-être eu – une réponse similaire à la vue d’images d’un homme qui se balançait dans Starbucks avec un AR-15 en bandoulière sur le dos: « Oh, regarde ce perdant, il doit compenser quelque chose, ha ha . » Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux, vous verrez beaucoup de gens qui ont cette réponse sournoise réflexive. Cela réduit la cible à un pénis «trop petit», au lieu de se débattre avec les pressions sociales inquiétantes et dangereuses et la pensée qui animent le comportement.

Ce que ces gens, dont beaucoup se considèrent probablement comme des «progressistes», ne semblent pas se rendre compte, c’est que leur moquerie sexiste puise dans le même puits toxique qui empoisonne l’esprit des gens qui transportent un café semi-automatique pour acheter du café trop cher.

Au lieu de railleries réflexives, nous devrions travailler sur un antidote à ce poison, en s’attaquant directement aux causes de la surcharge de masculinité toxique et aux moyens de le vider de notre société.

La première étape consiste à reconnaître que la peur du rejet et le besoin d’acceptation – par les groupes sociaux, les intérêts romantiques, les personnes au pouvoir – est l’ingrédient principal. Tenir un énorme pistolet ou se livrer à des moqueries instinctives de la taille du pénis reflètent cette peur de différentes manières. Un homme portant une arme balistique ouvertement dans un café ne fait pas cela parce qu’il a peur des gens dans le magasin. Il le fait pour revendiquer le droit de se vanter de son groupe, les gens à qui il s’attend le rejoindront et diront «frère» avec approbation lorsqu’il décrit son aventure. Les réponses positives qui affluent d’étrangers partageant les mêmes idées sur les médias sociaux, si quelqu’un publie sur ses singeries, sont encore meilleures. Les réponses négatives? Ceux-ci ne font que renforcer son affiliation avec le groupe qui approuve.

En parlant de médias sociaux, j’entends parfois des hommes qui ne sont pas, dirons-nous, fans de mes écrits sur la masculinité – des critiques qu’ils expriment invariablement en utilisant des termes sexistes. Je n’aime pas amplifier la voix des gens qui jettent de telles insultes, donc je ne réponds pas publiquement à leurs commentaires. Mais je les partagerai occasionnellement sur Facebook, avec des paramètres tels que seuls les amis puissent les voir. Une fille doit avoir un exutoire.

Presque invariablement, certaines des personnes qui commentent – qui, j’ajoute, sont là pour déplorer la colère toxique et les attaques sexistes – mentionneront quelque chose sur la taille du pénis du critique et comment son comportement suggère une compensation pour avoir un pénis plus petit que la moyenne. Ils anathématiseront aussi fréquemment l’individu, le réduisant à une épithète vulgaire pour une partie du corps. Ce faisant, ils me font savoir, moi et tout le monde sur ces fils de commentaires, qu’ils déplorent ce comportement sexiste. Bien que j’apprécie vraiment leur soutien (je le fais!), Il est inévitable que leurs commentaires soient également sexistes. Je suis également tombé dans ce piège de la langue, alors je travaille à l’éviter.

Les motivations et les facteurs sous-jacents sont similaires pour les pistolets et les scories de taille: un signal de soutien et d’approbation, empoisonné par l’influence suintante de la masculinité toxique. Comprendre ces motivations et éviter consciemment ces pièges sexistes est un antidote à ce poison.

La deuxième étape consiste à modifier ces règles d’acceptation et à réduire la peur du rejet qui l’accompagne. Comme toute communication efficace autour du changement, le message doit provenir de voix de confiance au sein de nos cercles sociaux et des jeunes générations bénies qui réécrivent les règles sur ce à quoi ressemble la masculinité.

La version occidentale de la masculinité fanfaronne s’inspire de ce que l’American Psychology Association (APA) appelle «l’idéologie de la masculinité». Dans ce concept, exprimer la masculinité signifie rejeter tout atout ou comportement qui pourrait suggérer la féminité ou la «faiblesse», qui sont tous deux des concepts vagues qui pourraient nécessiter un repositionnement socioculturel. L’idéologie de la masculinité appelle également ses praticiens à montrer une volonté de prendre des risques et à démontrer une propension à la violence, qui, chose assez intéressante, pourraient également être interprétés comme des faiblesses.

En 2018, après une autre fusillade dans une école américaine, le comédien et acteur Michael Ian Black a écrit une plainte sur la toxicité de cette idéologie, le poison de la «masculinité toxique», que je considère comme une «masculinité impossible». Il a écrit: «Il doit y avoir un moyen d’élargir ce que signifie être un homme sans perdre notre masculinité. Je ne sais pas comment nous nous ouvrons à la riche complexité de notre virilité. »

Il y a un moyen.

Nous nous dispensons des voix effrayantes dans cette société, celles qui renforcent l’idée que la réalisation d’une masculinité impossible est trophée du grand prix pour être un «vrai» homme. Nous pouvons rejoindre le nombre croissant de personnes qui, comme l’APA, reconnaissent non seulement une masculinité unique, mais un éventail de masculinités.

Ces nouvelles versions de la masculinité éclatent à travers les points faibles de l’itération rigide et occidentalisée. Le vrai secret pour quelqu’un qui se demande qui il est ou qui il devrait devenir dans le contexte de la masculinité n’est pas enterré dans les 12 règles pour la vie de Jordan Peterson, manifestées dans Howard Roark d’Ayn Rand ou délimitées dans un profil Esquire d’un seul blanc de la classe moyenne. garçon. Un garçon ou un jeune homme n’a pas besoin de suivre un chemin prédéterminé pour finalement recevoir son certificat de virilité au bout du chemin. Il existe de nombreuses façons d’être «masculin», à tel point que le terme lui-même devrait peut-être être emballé et mis dans une boîte, et un éventail plus récent de noms adoptés à sa place.

Une étape finale importante dans le mélange d’antidotes contre une masculinité impossible est d’arrêter de confondre les êtres humains avec leurs organes génitaux. Nous utilisons des termes d’argot pour les pénis pour insulter les hommes dont le comportement est, en fait, une performance de cette idéologie très masculine que la société leur impose: violent, prenant des risques, «puissants» et non féminins. Réduire leur comportement à une «compensation» pour la taille de leur pénis est une solution facile, un pari qui nous permet de détourner le regard des forces qui poussent ces hommes à se comporter comme ça pour leur foule.

Leur public embrasse ouvertement ces préceptes de l’idéologie de la masculinité et les célèbre et les approuve explicitement. Les progressistes qui attribuent le comportement à une faible estime de soi à propos du pénis utilisent plus sournoisement ces dictats pour embrasser la même idéologie. Ils réduisent en pénis les forces sociales complexes et les points de décision qui poussent ces hommes à croire et à se comporter comme ils le font. Cette confusion de la personne avec la partie du corps n’a jamais bien fonctionné pour la société, que ce soit comme une prise d’inspiration freudienne selon laquelle les mères traitaient leurs bébés comme des phallus ou l’éternel intérêt pour le sort d’un pénis détaché d’un homme coupable de violence conjugale. , plutôt que dans le sort et la santé mentale du partenaire abusé.

Nous devons nous tourner vers la personne dans son ensemble, pas vers la région pelvienne, et utiliser ce que nous avons au nord de cette région pour démanteler ces conceptualisations moisies de la masculinité. La taille du pénis n’a pas d’importance, et ce n’est pas la mesure de l’homme.