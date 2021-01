MADRID (AP) – Une chute de neige persistante a recouvert une grande partie de l’Espagne, paralysant le trafic avec une pluviométrie record depuis 50 ans, tuant au moins quatre personnes et laissant des milliers de personnes piégées dans des voitures, des gares et des aéroports suspendus. leurs opérations alors que la neige continuait de tomber samedi.

Les services d’urgence de la région d’Andalousie ont récupéré les corps d’un homme et d’une femme après que leur voiture ait été emportée par une rivière gonflée près de la ville de Fuengirola. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’un homme de 54 ans avait également été retrouvé mort à Madrid sous un gros tas de neige. Un sans-abri est mort d’hypothermie dans la ville de Saragosse, dans le nord du pays, a rapporté la police locale.

Les chutes de neige inhabituelles ont également apporté des images inhabituelles pour de nombreuses personnes de Madrid. Certains ont osé sortir avec leur matériel de ski et ont parcouru la principale avenue commerciale de Madrid, la Gran Vía et la Puerta del Sol, et il y avait même un traîneau tiré par des chiens, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Madrid et plus de la moitié des provinces espagnoles étaient toujours en alerte samedi en raison du mauvais temps. Dans la capitale espagnole, les autorités ont activé l’alerte rouge pour la première fois depuis l’adoption du système il y a quatre décennies et ont demandé à l’armée de secourir les occupants de véhicules piégés sur de petites routes ou de grandes autoroutes.

Sandra Morena, qui a été piégée vendredi soir alors qu’elle passait à son quart de nuit en tant que garde de sécurité dans un centre commercial, est rentrée à pied après qu’une unité d’urgence de l’armée l’a aidée samedi matin. Il a déclaré que son trajet régulier de 15 minutes en voiture s’était transformé en «12 heures difficiles».

“Très froid, pas de nourriture, pas d’eau, des gens pleurent et des gens ont été piégés là-bas, sans savoir quand nous pourrons partir”, a-t-il dit.

“La neige est très belle, mais je vous le dis, quand elle passe toute la nuit ensevelie sous la neige, c’est très désagréable”, at-il ajouté.

L’agence météorologique nationale (AEMET) avait averti que dans certaines régions les chutes de neige dureraient plus de 24 heures en raison de l’étrange combinaison d’une masse d’air froid stagnant sur la péninsule ibérique et de l’arrivée de la tempête plus chaude Filomena du sud.

Selon les prévisions de l’AEMET, jusqu’à 20 centimètres (environ 8 pouces) de neige étaient attendus dans certaines régions, mais 50 cm étaient attendus même dans les zones urbaines, a ajouté l’agence. La tempête devrait se déplacer vers le nord-est jusqu’à samedi, a-t-il déclaré.

Plus de 1000 véhicules ont été piégés à Madrid, la plupart sur les rocades de la ville et sur l’autoroute qui va vers les régions de Castilla La Mancha et d’Andalousie, dans le sud du pays, a déclaré Carlos Novillo, directeur de l’agence de Urgences à Madrid.

«La situation continue d’être à haut risque. Nous sommes confrontés à un phénomène très complexe et à une situation très critique. Nous demandons à ces chauffeurs d’être patients, que nous allions rejoindre tout le monde et assurer leur sécurité », a-t-il déclaré samedi matin dans un message posté sur les réseaux sociaux.

L’opérateur aéroportuaire AENA a annoncé que l’aéroport international Adolfo Suárez Madrid-Barajas – le principal port d’entrée et de sortie du pays – restera fermé toute la journée car le blizzard a empêché les machines et les opérateurs de maintenir les pistes propres.

Tous les trains avec origine et destination à Madrid, à la fois longue distance et de banlieue, en plus des liaisons avec le sud et le nord-est de l’Espagne, ont été suspendus, a expliqué Renfe.

La tempête a causé de graves perturbations ou fermé plus de 430 routes à travers le pays samedi matin, selon les autorités de la circulation, qui ont demandé aux gens de rester chez eux et d’éviter les déplacements non essentiels.

La météo hivernale a même suspendu la journée de la ligue car certaines équipes ne pouvaient pas se déplacer pour disputer les matchs prévus. Un vol transportant l’Athletic Bilbao à Madrid a dû retourner à l’aéroport de Bilbao, tandis que le Real Madrid n’a pas pu décoller de Barajas pour son match de samedi soir contre Osasuna à Pampelune.

Lucía Vallés, coach dans un club de ski de Madrid qui doit généralement voyager dans des montagnes lointaines avec ses clients, était ravie de voir les couches blanches de neige s’empiler littéralement à sa porte. «Je ne l’aurais jamais, jamais imaginé. C’était un cadeau, mais je n’ai jamais eu autant de photos! »A-t-il ajouté en passant devant le bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui abrite le musée du Prado.

___

Le journaliste de l’Associated Press Joseph Wilson à Barcelone a contribué à ce rapport.