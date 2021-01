Les prévisionnistes surveillent le comportement d’un régime météorologique qui pourrait former une tempête de neige qui frappera au moins 20 États au cours des deux prochaines semaines, dont New York, le New Jersey et le Connecticut.

Miamimundo / diariony

Le schéma dans l’Arctique a été surveillé pendant des semaines, et les experts d’Accuweather disent qu’un affaiblissement du vortex polaire pourrait inaugurer l’air le plus froid de la saison.

Les effets les plus importants des basses températures et des chutes de neige se feront sentir à partir du 13 janvier, mais il pourrait être divisé en deux parties et s’étendre du 16 au 19 janvier.

Le rapport pour New York, par exemple, montre de la neige le 16 janvier, mais toujours avec une chance de 40%, bien que les experts soulignent que cela changerait au fil des jours.

«Le vortex polaire est une tempête près du cercle polaire qui maintient normalement l’air froid enfermé près du pôle Nord», dit-il. “Lorsque le vortex polaire s’affaiblit, il peut se déplacer vers le sud dans une ou plusieurs régions autour de l’hémisphère nord.”

L’impact se fera du nord au sud et vice versa, lors d’un U-trip de la tempête, atteignant l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, la Virginie occidentale, l’Ohio, le Maryland, Pennsylvanie, Philadelphie, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Maine, Rodhe Island et la ville de Washington, DC

«Une augmentation significative de la demande de chauffage et les tempêtes hivernales et la neige d’effet de lac devraient s’entremêler dans les rafales froides. il peut grandement affecter les déplacements et les activités quotidiennes dans certaines parties du Midwest et de l’Est », a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Dave Samuhel.

Il a ajouté que les températures chuteront entre 10 et 20 degrés Fahrenheit.

La première tempête de neige à frapper New York s’est produite quelques jours avant Noël.