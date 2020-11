mis à jour avec le dernier bulletin météo /// Miami, 9 novembre 2020 (.) – La tempête tropicale Eta a touché terre dimanche soir dans les Keys de Floride, après avoir frappé Cuba et avoir laissé des traces de mort et de destruction en Amérique centrale et au sud du Mexique. Au moins 200 personnes sont mortes ou sont portées disparues après que l’Eta a frappé – initialement comme un ouragan – le Nicaragua, le Guatemala et le Honduras, provoquant des inondations et des glissements de terrain. of Hurricanes (CNH) des États-Unis a abaissé les avertissements initiaux concernant le cyclone dans son dernier rapport. Malgré cela, Eta génère “des vents forts, des pluies intenses et des houles dangereuses” dans plusieurs régions du sud de la Floride et aux clés de cet état, Selon le CNH dans son rapport à 09h00 GMT, Eta est arrivé aux États-Unis à 23h00 dimanche (04h00 GMT) via Lower Matecumbe Key, dans les Keys de Floride, selon le CNH, qui a ajouté que cette “inte nsa tropical storm “provoque des vents de 100 km / h. Une tempête tropicale est considérée comme un ouragan lorsqu’elle génère des vents d’au moins 119 km / h. Un précédent avertissement d’ouragan pour le sud de la Floride a été rejeté et des avis similaires étaient en vigueur pour le Les Florida Keys et Bay ont été remplacés par des avertissements de tempête tropicale, tandis que le NHC a mis la côte ouest de la Floride sous un avertissement de tempête tropicale. – Effets graves – Même avant que la tempête ne frappe les Keys de Floride, des images télévisées montraient des rues inondées à travers l’État du sud alors que des dizaines de milliers de maisons subissaient des pannes d’électricité temporaires, selon la société locale Florida Power & Light “Nous nous attendons à voir des effets graves ici à Miami-Dade et même à Broward”, avait averti le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, lors d’une conférence de presse, faisant référence aux comtés qui abritent Miami et Fort Lauderdale. Résidents des zones touchées ils ont déplacé leurs voitures dans des zones élevées, ont été appelés à évacuer et certains avaient maçonné les fenêtres de leurs commerces. Le gouverneur de Floride, Ron De Santis, avait déjà déclaré l’état d’urgence dans le sud de l’État samedi après-midi, alors que les habitants célébraient ou protestaient sous la pluie les résultats qui ont donné la victoire au démocrate Joe Biden en les élections présidentielles. – Catastrophe au Guatemala – Avant qu’Eta ne touche terre en Floride, l’Institut de météorologie (Insmet) de Cuba a signalé que la tempête avait quitté l’île dimanche matin sans faire de victimes et après l’avoir traversée du sud au nord avec des vents maximum. 95 kilomètres par heure et des rafales plus fortes. Tout au long de la journée de dimanche, de fortes pluies ont été signalées dans la moitié orientale de Cuba. Quelque 74 000 personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs, dont 8 000 vers des abris mis en place par les autorités. Mais une réunion extraordinaire du gouvernement, dirigée par le président Miguel Díaz-Canel, a conclu qu ‘<< aucune perte de vie ni aucun dommage significatif n'a été signalé en Eta a frappé le Nicaragua mardi comme un puissant ouragan de catégorie 4 et s'est affaibli en touchant terre dans une dépression tropicale, mais a provoqué des pluies torrentielles qui ont fait quelque 200 victimes mortes et portées disparues en Amérique centrale et dans le sud. Le pays le plus touché a été le Guatemala, où son passage a fait au moins 150 morts ou disparus. Les sauveteurs et l'armée recherchent depuis samedi les corps des habitants d'un village indigène du nord du pays qui ont été laissés sous la boue après un glissement de terrain. Dimanche, au moins une personne est décédée lorsqu'un avion transportant de l'aide s'est écrasé dans la capitale du Guatemala. Selon les autorités, au Honduras, de fortes inondations dans le nord et le nord-ouest du territoire ont fait 23 morts, selon les autorités, au Mexique, dans l'État méridional du Chiapas, des pluies torrentielles ont provoqué une aide humanitaire aux populations touchées par le col dévastateur d'Eta, a rapporté Aeronáutica Civil. au moins 20 décès cb-lm / dga / me / es / lda / mar -------------------------------- -----------------------------