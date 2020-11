Image d’archive. Les Honduriens se tiennent sur les toits, entourés par les inondations causées par l’ouragan Eta à San Pedro Sula, au Honduras. 7 novembre 2020. US Air Force / Staff Sgt. Elijaih Tiggs / via REUTERS

Par Sofia Menchu ​​et Gustavo Palencia

GUATEMALA CITY / TEGUCIGALPA, 14 novembre (.) – La tempête tropicale Iota s’est approchée de l’Amérique centrale samedi avec des vents de plus de 40 miles par heure et devrait devenir un “ouragan intense” dans les prochaines heures, ont indiqué les autorités. , alors qu’ils ont commencé à évacuer la population des zones vulnérables au cyclone.

L’Amérique centrale n’a pas encore fini de se remettre des ravages causés par la tempête Eta, qui, la semaine dernière, a fait plus d’une centaine de morts, des dizaines de milliers de sans-abri et évacués, et détruit des infrastructures dans toute la région.

L’une des zones les plus durement touchées a été la région centrale du Guatemala d’Alta Verapaz, où une montagne s’est effondrée sur la ville de Quejá, enterrant des dizaines de personnes vivantes. Compte tenu de l’impossibilité de retrouver ceux qui sont piégés sous des mètres de boue et de pierres, la zone sera déclarée cimetière.

“Un renforcement stable à rapide commencera probablement ce soir (samedi) ou dimanche et Iota devrait être ou proche d’un ouragan majeur à l’approche de l’Amérique centrale”, a déclaré le National Hurricane Center (NHC). Anglais) des États-Unis.

“(La tempête entraînera) des vents dangereux, des ondes de tempête et des impacts de pluie dans la région”, a-t-il ajouté.

À 9 h 00 heure locale (15 h 00 GMT), la tempête était située à environ 590 kilomètres au sud de Kingston, en Jamaïque, et se déplaçait vers l’ouest sud-ouest à sept kilomètres par heure (km / h) avec des vents maximums soutenus de 65 km / h et des rafales. plus fort, selon les données du NHC.

L’entité basée à Miami a estimé que Iota traversera le centre de la mer des Caraïbes dans les prochains jours et entrera sur terre lundi au cap Gracias a Dios, qui sépare le Nicaragua du Honduras. Dans les deux pays, les évacuations préventives des résidents progressaient.

Peur, inquiétude

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a exprimé samedi son inquiétude face à l’approche de la tempête, c’est pourquoi il a demandé que les évacuations commencent dans les régions où passerait Iota, dont beaucoup étaient déjà affectées par l’Eta.

“Nous sommes préoccupés par la bande transversale, c’est-à-dire la zone d’Alta Verapaz, Quiché. Nous sommes préoccupés, nous pensons que ce sont les zones où nous pourrions avoir le plus d’impact. A Izabal il pleuvra beaucoup”, a déclaré Giammattei. «Nous espérons que Dieu nous aide», a-t-il ajouté.

Plus tôt, un glissement de terrain dans le village de Pajcó, dans le département de Chiquimula, dans l’est du Guatemala, a fait trois morts et cinq disparus, selon le Coordonnateur national pour la prévention des catastrophes (Conred).

Au Honduras, où Eta a fait 64 morts, huit disparus et de graves dommages aux ponts, routes et cultures, le président, Juan Orlando Hernández, a demandé samedi à la population vivant dans les zones à risque d’évacuer vers les abris les plus proches.

“La tempête Iota met à nouveau nos vies et notre économie en danger”, a déclaré le président.

Dans la communauté de Cruz de Valencia, dans la municipalité de La Lima, dans le nord-ouest du Honduras, il y avait de la peur.

«Nous devons sortir, nous devons sauver nos vies», a avoué Erick Gómez, un habitant de la région, l’un des plus durement touchés par les inondations laissées par Eta. Gomez se préparait à quitter à nouveau sa maison après avoir dû s’accrocher à un arbre pour se sauver des inondations.

“Nous avons peur de ce que nous venons de subir avec Eta, nous ne voulons pas refaire la même chose”, a-t-il ajouté.

(Rapport de Sofía Menchú à Guatemala City et Gustavo Palencia à Tegucigalpa; rapport supplémentaire d’Elida Moreno à Panama City, Nelson Renteria à San Salvador, Álvaro Murillo à San José et Ismael López; écrit par Diego Oré à Mexico)