Martin Guzman Il a appris la leçon de ses premiers mois mouvementés à la tête du ministère de l’Économie. Ses détracteurs lui reprochent de s’être «reposé sur ses lauriers» après avoir clôturé l’échange de dette. Maintenant, vous ne voulez pas répéter la même erreur et Après la chute des différents dollars financiers la semaine dernière, il est allé plus loin, annonçant une série de mesures visant à réduire la question monétaire pour financer le déficit budgétaire.

Les annonces tentent avant tout de calmer l’angoisse avant l’arrivée de la fin d’année, toujours une date délicate en Argentine et bien plus en temps de crise. Mais au-delà des grandes difficultés sociales, le marché financier souffre également de fortes tensions dans la dernière partie de l’année. Pour cela, le message de l’Economie va dans un sens: garantir que l’œil sera tourné vers le déficit budgétaire et les niveaux d’émission monétaire.

Désormais, les investisseurs recherchent également une certaine séduction par des mesures rationnelles qui permettent au moins de gagner du temps

L’objectif est de prolonger au maximum ce climat plus calme et d’en faire plus qu’un simple «été financier». La semaine dernière, le «dollar de la bourse» et le «cash avec règlement» ont baissé davantage en raison des contrôles que de causes réelles. Mais désormais une certaine séduction des investisseurs est également recherchée auprès de mesures rationnelles qui permettent au moins de gagner du temps.

Hier, non seulement le marché boursier et les dollars informels ont de nouveau chuté, mais la centrale aurait également accumulé environ 60 millions de dollars., vous permettant de commencer le mois avec un peu plus de sérénité. Il y a également eu un impact positif sur les actions et les obligations, après les lourdes sanctions subies ces dernières semaines.

Les calculs des consultants économiques varient, mais tous s’accordent à dire que l’émission jusqu’à la fin de l’année sera élevée. L’économiste Fausto Spotornopar OJF, a estimé que le rouge primaire au cours des deux derniers mois s’élève à pas moins de 550 000 millions de dollars. “Sur ce total, une partie continuera d’être couverte par le transfert de bénéfices de la BCRA elle-même”, a-t-il déclaré. Au milieu, aussi l’Economie pourrait avancer dans une réduction silencieuse des dépenses pour arriver un peu mieux arrêtée en fin d’année et il y a toujours le “truc” comptable du report des paiements prévu de la fin de l’année à janvier 2021.

Les estimations du déficit pour les deux derniers mois varient entre 400 000 et 550 000 millions de dollars. L’objectif de Guzmán est de réduire l’inquiétude quant à la manière dont ce trou sera financé et d’éviter une nouvelle hausse du taux de change. Au moins hier, il a réussi à faire baisser le dollar et la centrale a réussi à accumuler des réserves

Rodolfo Santángelo, partenaire de MacroView, a des calculs un peu moins alarmants. Selon estimation environ 400 000 millions de dollars sont nécessaires pour le rouge des deux derniers mois. Sur ce total, toutefois, un «coussin» d’environ 200 000 millions de dollars a déjà été réalisé avec le placement de dette ces derniers mois. Par conséquent, le chiffre à financer jusqu’à la fin de l’année serait bien inférieur: une partie pourrait être réalisée avec un placement de dette, une autre avec une certaine réduction des dépenses et une autre avec la ressource classique de «kicker» une partie des échéances pour 2021.

Le ministre a pris soin de parler exclusivement d ‘«avances temporaires», laissant ouverte la possibilité de transferts supplémentaires au Trésor par la BCRA via le transfert de bénéfices. En vertu de cette ligne, il a déjà atteint 1,2 milliard de dollars, mais il a de la place pour 400 milliards de dollars supplémentaires jusqu’à la fin de l’année. Bien que légale, il s’agit d’une pure question monétaire, exactement comme les avances temporaires qui seront désormais limitées jusqu’à la fin de l’année.

Au-delà des annonces d’hier ce qui définira vraiment s’il est possible d’atteindre une plus grande stabilité du taux de change est l’évolution du déficit budgétaire. Si le rouge des comptes publics ne commence pas à se fermer, peu importe que la dépense soit couverte par l’émission monétaire ou par la dette. En fin de compte, le résultat finira par être similaire et il y aura plus de pression sur le dollar.

S’il y a quelque chose qui manque aux mesures d’hier, c’est d’établir un horizon plus clair sur ce que le Trésor entend faire par rapport au déficit. Mais apparemment ce n’est pas trop, puisque le budget 2021 établit un rouge primaire de 4,5% du PIB et cela jusqu’à présent n’a pas changé.

