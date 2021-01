BRUXELLES (AP) – Le différend entre l’Union européenne et AstraZeneca s’est intensifié mercredi lorsque le fabricant de médicaments anglo-suédois a démenti l’affirmation de Bruxelles selon laquelle il s’était retiré des discussions sur la fourniture de son vaccin contre le coronavirus, développé avec l’Université d’Oxford.

AstraZeneca a expliqué dans un communiqué qu’elle prévoyait de rencontrer des représentants de la communauté à Bruxelles plus tard dans la journée. La déclaration est intervenue après que des responsables de l’UE ont déclaré que le fabricant de médicaments avait informé le bloc qu’il ne participerait pas à un rendez-vous pour discuter du retard dans son engagement à livrer des vaccins, la troisième conversation de ce type en autant de jours.

“Le représentant d’AstraZeneca avait annoncé ce matin, il nous avait informé ce matin, que sa participation n’est pas confirmée, cela n’allait pas se produire”, a déclaré Dana Spinant, porte-parole de la Commission européenne.

Les tensions entre AstraZeneca et l’UE ont soulevé des inquiétudes concernant le nationalisme des vaccins, alors que les pays désespérés de mettre fin à la pandémie et de revenir à la normale se disputent des approvisionnements limités en doses précieuses.

Le dernier désaccord entre les deux parties est intervenu après qu’AstraZeneca a rejeté l’accusation de l’UE d’avoir violé son engagement de livrer les vaccins COVID-19. La société pharmaceutique a souligné que les chiffres contenus dans son contrat avec Bruxelles étaient des objectifs qui ne pouvaient être atteints en raison de problèmes liés à l’expansion rapide de la capacité de production.

Le directeur général de la société, Pascal Soriot, a fait ces remarques dans un entretien avec le quotidien italien La Repubblica après des jours de critiques de la part de dirigeants communautaires, irrités par la nouvelle que les premières expéditions d’AstraZeneca seront moins importantes que prévu.

Le fabricant de médicaments a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de réduire sa livraison initiale à l’UE à 31 millions de doses contre 80 en raison de la réduction du débit dans le processus de fabrication.

“Notre contrat n’est pas un engagement contractuel”, a déclaré Soriot. “En gros, nous avons dit que nous allions essayer de faire tout notre possible, mais nous ne pouvons pas garantir que cela se produira. En fait, nous sommes déjà un peu en retard pour le remplir. . “

AstraZeneca a déclaré dans un communiqué qu’elle comprenait et partageait “la frustration que le volume de l’approvisionnement initial de notre vaccin à l’Union européenne soit inférieur aux prévisions”.

Bruxelles a menacé lundi d’imposer des contrôles stricts à l’exportation dans les prochains jours sur les vaccins COVID-19 fabriqués dans le quartier.

L’UE, qui compte 450 millions de citoyens et l’influence économique et politique d’être le plus grand bloc commercial du monde, est loin derrière des pays comme Israël ou la Grande-Bretagne dans la campagne de vaccination du personnel de santé et des groupes à risque, bien qu’elle en ait confirmé plus de 400000. décès dus au virus depuis le début de la pandémie.

Les retards dans les livraisons prévues du vaccin AstraZeneca coïncident avec le ralentissement de la distribution de celui développé par Pfizer-BioNTech alors que la société améliore les installations de production de son usine belge.

Kirka a rapporté de Londres.