Les scientifiques viennent de terminer l’une des enquêtes les plus complètes sur l’histoire du climat de la Terre – et les résultats ne sont pas favorables.

Ils ont découvert que la planète pourrait éventuellement se réchauffer à des niveaux qu’elle n’a pas atteints depuis au moins 34 millions d’années.

Les chercheurs, dirigés par Thomas Westerhold de l’Université de Brême en Allemagne, ont construit des ensembles de données à l’aide d’analyses chimiques d’anciens sédiments, forés depuis le fond de l’océan. Ces sédiments, dont certains ont 66 millions d’années, sont remplis de coquilles préservées de minuscules organismes qui peuvent informer les scientifiques sur la température et la composition chimique de l’océan au moment de leur formation.

Les sédiments, collectés dans le monde entier au cours de nombreuses années, ont permis aux chercheurs de reconstruire l’histoire du climat de la Terre depuis l’extinction massive qui a tué les trois quarts des espèces de la planète, y compris les dinosaures.

Ils ont découvert que la planète avait traversé quatre phases climatiques distinctes: les états de chaudière, de serre chaude, de glacière et de glacière.

Les transitions d’un état à un autre ont généralement dépendu de l’évolution des niveaux de gaz à effet de serre, souvent provoquée par des éruptions volcaniques et d’autres processus naturels, et des changements de l’orbite terrestre qui ont affecté la quantité d’énergie solaire atteignant la planète.

Dans les phases les plus chaudes, il y a plus de 50 millions d’années, les températures sur Terre étaient de plus de 10 degrés Celsius plus chaudes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Mais il est important de noter qu’il a fallu à la planète des milliers, voire des millions d’années pour atteindre ces niveaux – et c’était bien avant que les humains ne marchent sur la Terre.

C’est un contraste frappant avec le type de changement climatique que l’activité humaine entraîne aujourd’hui.

Depuis plusieurs millions d’années maintenant, le monde est dans un état glaciaire. Mais cela change rapidement. Si les sociétés humaines ne font rien pour freiner leurs émissions de gaz à effet de serre, dans quelques siècles à peine, la Terre pourrait à nouveau atteindre un seuil de température jamais vu depuis au moins 34 millions d’années.

Avant l’ère industrielle, une telle ampleur de réchauffement aurait mis au moins des milliers d’années à se produire.

«Si vous regardez le pire des cas [by 2300], le changement de la température mondiale moyenne est plus important que la plupart de la variabilité naturelle remontant au cours des 66 derniers millions d’années liée aux changements de l’orbite terrestre », a déclaré Jim Zachos, paléoclimatologue à l’Université de Californie, Santa Cruz, et un co -auteur de la nouvelle étude, qui a été publiée jeudi dans la revue Science.

Ce n’est pas un avenir inévitable. Grâce à une action immédiate et rigoureuse pour réduire le changement climatique, le monde peut empêcher les températures mondiales de s’élever de plus de quelques degrés au-dessus de leurs niveaux préindustriels.

Mais l’étude avertit que sans ces efforts, la Terre est sur la bonne voie pour certains des changements climatiques les plus forts et les plus rapides que la planète ait jamais connus.

L’étude peut également fournir des informations importantes sur la façon dont le changement climatique pourrait se dérouler dans les décennies et les siècles à venir.

Le climat de la Terre ne change pas toujours de manière linéaire et prévisible. Il existe toutes sortes de processus de rétroaction qui peuvent accélérer ou ralentir les choses, comme la vitesse à laquelle les glaciers et la glace de mer fondent ou la façon dont les nuages ​​changent en réponse au réchauffement futur.

Dans le passé ancien, par exemple, l’étude suggère que les calottes glaciaires du monde ont joué un rôle important dans la régulation du rythme et de la prévisibilité de la réponse climatique de la Terre aux changements naturels des gaz à effet de serre ou aux déplacements orbitaux. Aujourd’hui, les scientifiques pensent que la fonte des glaces dans le monde pourrait également avoir un impact important sur les changements climatiques futurs.

Ces types de processus de rétroaction peuvent rendre difficile la prévision des changements futurs, en particulier sur des périodes de temps relativement courtes.

Reconstruire l’histoire climatique à long terme de la Terre peut aider les scientifiques à tester les modèles qu’ils utilisent pour prédire son avenir. Si un modèle peut simuler avec précision le passé, les scientifiques peuvent avoir plus confiance en sa capacité à simuler les processus climatiques actuels.

«C’est la beauté de ce disque», a déclaré Zachos. « C’est quelque chose que nous avons toujours voulu avoir en raison de son applicabilité à tester la théorie du climat. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.