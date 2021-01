BaThanathorn Juangroongruangkit. . / EPA / RUNGROJ YONGRIT / Archives

Bangkok, 20 décembre . .- Les autorités thaïlandaises ont dénoncé mercredi un chef de l’opposition d’un crime contre la majesté d’avoir critiqué un accord avec Siam Bioscience, une société supposée liée au roi Vajiralongkorn, pour la production de vaccins contre le covid- 19.

Thanathorn Juangroonruangkit, qui a déclaré que le pays dépendra trop d’une entreprise qui n’a aucune expérience préalable dans la fabrication de vaccins, encourt entre 3 et 15 ans de prison, la peine envisagée pour quiconque diffame, insulte ou menace le monarque.

L’opposant a déclaré que Siam Bioscience a été créée par l’Office of the Crown Properties, une institution qui rend compte directement au monarque et qui gère un large portefeuille de propriétés, d’actifs et d’investissements évalués à au moins 35 milliards de dollars (environ 29000 millions d’euros).

Thanathorn a également été signalé pour violation de la loi sur la cybercriminalité.

Le gouvernement thaïlandais a conclu un accord l’année dernière avec la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca pour produire quelque 63 millions de doses via Siam Bioscience.

La polémique a débuté lundi dernier lorsque l’opposant a exprimé ses critiques dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook.

Thanathorn, qui a dirigé le parti interdit Future Forward, a également déploré que les autorités ne soient pas en mesure de fabriquer suffisamment de vaccins pour le pays, qui compte plus de 69 millions d’habitants et accumule plus de 12000 infections du covid-19, dont 71 décès.

Outre AstraZeneca, le gouvernement a également négocié l’acquisition de 2 millions de doses de la société pharmaceutique chinoise Sinovac, qui appartient à une filiale du groupe thaïlandais CP.

Le Premier ministre Prayut Chan-ocha a déclaré mardi que les accusations de Thanathorn étaient fondées sur “des déclarations inexactes et non sur des faits” et a annoncé qu’une action en justice serait engagée contre l’ancien candidat au poste de Premier ministre.

Le directeur de l’Institut national des vaccins, Nakorn Premsri, a déclaré que Siam Bioscience était la meilleure option d’AstraZeneca et a demandé que la maison royale ne soit pas impliquée dans les «fausses accusations».

“Siam Bioscience est évidemment le meilleur choix pour le transfert de technologie AstraZeneca en raison de sa technologie moderne et de sa disponibilité … dans les conditions les plus urgentes”, a déclaré Nakorn.

Après quelques années au cours desquelles aucune nouvelle accusation de lèse-majesté n’a été engagée, les autorités ont commencé à utiliser ce crime contre les dirigeants et partisans des manifestations qui, ces derniers mois, ont appelé à la réforme de la monarchie.

Le tribunal pénal de Thaïlande a prononcé hier la peine la plus sévère pour lèse-majesté dans le pays en condamnant un ancien fonctionnaire accusé d’avoir diffusé en 2014 un enregistrement d’une émission de radio critiquant la monarchie à 43 ans de prison.

Le même tribunal a également condamné hier l’écrivain Siraphob Korn-Arutla à 4 ans de prison pour avoir écrit des poèmes et des commentaires critiques sur feu le roi Bhumibol Adulyadej.

Depuis juillet dernier, au moins 46 personnes, dont beaucoup sont des leaders étudiants, ont été accusées d’avoir violé l’article 112 du Code pénal, connu sous le nom de loi de lèse-majesté. .

