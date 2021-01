Un membre d’une équipe de désinfection se tient devant un magasin Louis Vuitton fermé, exploité par LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, au centre commercial Siam Paragon, propriété de Siam Piwat Co., lors d’un verrouillage partiel imposé en raison du coronavirus à Bangkok, Thaïlande, le jeudi 14 mai 2020. Siam Piwat déploie des robots à balayage automatique de température, des distributeurs gratuits de masques faciaux et des drones désinfectants. Photographe: Nicolas Axelrod / Bloomberg

(Bloomberg) – La Thaïlande devrait commencer à vacciner ses citoyens contre Covid-19 avant la fin du mois de février, dans le but de vacciner au moins 33 millions de personnes, la moitié de la population du pays, d’ici la fin de 2021.

La nation d’Asie du Sud-Est, aux prises avec sa plus grande vague d’infections à coronavirus depuis le début de la pandémie, commencera avec des doses de Sinovac Biotech Ltd. une fois que la Thai Food and Drug Administration l’approuvera, selon le ministère de la Santé. D’ici avril, il prévoit d’achever la distribution de deux millions de vaccins contre Sinovac aux travailleurs de la santé et de première ligne, aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes et à celles de plus de 60 ans.

Le gouvernement du Premier ministre Prayuth Chan-Ocha a approuvé l’achat d’un total de 63 millions de doses et l’Institut national des vaccins est en pourparlers avec plusieurs fabricants pour des fournitures supplémentaires à livrer dès ce trimestre. Le gouvernement s’attend à ce que le premier lot de vaccins AstraZeneca Plc – qui sera approuvé par le régulateur ce mois-ci – sera prêt pour la distribution en mai.

La Thaïlande a fermé des écoles et fermé temporairement certaines entreprises pour contenir une résurgence qui a vu les cas de Covid-19 plus que doubler pour atteindre 10834 en moins d’un mois. Le gouvernement parie sur une plus grande disponibilité de vaccins pour éradiquer le virus et préparer la réouverture de son industrie touristique, une bouée de sauvetage pour l’économie.

Prévenir les épidémies

«Une fois que 50% de la population aura été vaccinée, nous serons en mesure de contrôler les infections et il n’y aura plus d’épidémies importantes dans le pays», a déclaré Nakorn Premsri, directeur de l’institut de vaccination, dans une interview. «Une fois que nous aurons atteint 70%, nous pouvons être certains qu’il n’y aura pas d’épidémie ici. Nous pouvons avoir un ou deux cas isolés, mais le pays peut aller de l’avant. “

La Thaïlande n’atteindra le seuil d’immunité du troupeau qu’en 2022, compte tenu de la lenteur de son déploiement de vaccins par rapport aux pays à revenu plus élevé avec une population similaire, comme le Royaume-Uni Le retard provenait de l’incapacité du gouvernement à commander des vaccins à l’avance pendant la recherche alors qu’il n’y a des coups viables à la fin des essais, a déclaré Nakorn.

L’accord avec AstraZeneca et l’Université d’Oxford, actuellement le plus grand fournisseur de vaccins du pays, permettra également la production locale grâce au transfert de technologie, a déclaré Nakorn.

La Thaïlande administrera gratuitement des vaccins à partir de plus de 10 000 sites à travers le pays pour les citoyens. Cela permettra également aux entreprises privées d’importer et de vendre les vaccins approuvés par le régulateur du pays à des personnes qui peuvent se permettre de payer, selon des responsables.