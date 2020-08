Ongle Réseau malveillant de dirigeants démocrates, de milliardaires et d’acteurs hollywoodiens il se consacre à l’enlèvement d’enfants pour les torturer, les violer et boire leur sang. Ils adorent Satan et sont protégés par les égouts de l’État et ses laquais dans les médias. Ce ne sont pas des proies faciles. Hillary Clinton, le pape François, Barack Obama, George Soros, Tom Hanks, Oprah Winfrey ou Bill Gates tirent les ficelles de cette loge d’enfants trafiquants. Mais grâce au courage d’un homme, leurs jours sont comptés. Donald Trump il mène une bataille secrète contre eux pour les enfermer à Guantánamo et les mettre au couteau avec l’aide de légions de patriotes sacrificiels. Ce n’est pas le scénario d’un mauvais film, mais le récit approximatif du dernière grande conspiration qui a pénétré le parti qui dirige les destinées des États-Unis.

La théorie de QAnon (prononcé kiu-a-non) est né dans les égouts de l’internet fin 2017, incubé dans des forums comme 4chan et 8chan utilisés par l’extrême droite. Mais il n’a pas fallu longtemps pour s’intégrer dans la canalisation de sang du GOP. Les drapeaux, T-shirts et slogans du mouvement prolifèrent lors des rassemblements Trump. Depuis « Sauvez nos enfants », à « Hollywood mange des bébés » ou «là où on va, on va tous». Loin de se distancer de cette paranoïa délirante que le FBI définit comme une «menace potentielle de terrorisme interne», au moins 70 candidats républicains ont soutenu QAnon à un moment donné ou ont promu ses postulats, comme le montre le portail «Media Matters».

Trump soutient QAnon

Même le président, qui est la meilleure caisse de résonance pour les conspirations qui se préparent entre les mouvements racistes et antigouvernementaux de la droite radicale, n’a pas voulu les répudier. « Je ne sais pas grand-chose sur le mouvement, mais je comprends qu’ils m’aimaient beaucoup, ce que j’apprécie », a déclaré Trump plus tôt ce mois-ci. « J’ai entendu dire que ce sont des gens qui aiment notre pays ». Mardi, il a invité la candidate au Congrès géorgien Marjorie Taylor Greene à assister à son discours d’acceptation à la convention républicaine. Taylor a appelé la présidence du New Yorker « une occasion unique de se débarrasser de cette organisation pédophile satanique » et devrait être le premier porte-drapeau de QAnon sur Capitol Hill après sa récente victoire primaire dans un district très conservateur. Trump a célébré son exploit en la décrivant comme «une future star républicaine».

Peu de gens à Washington font une blague sur ce mouvement de masse, aussi conspirateur que la John Birch Society des années 1960 et avec autant de potentiel politique que le Tea Party. Tout a commencé avec un article publié sur 4chan fin 2017 sous le titre « le calme avant la tempête », qui impliquait en langage cryptique que Trump aurait été envoyé par personne ne sait qui détruire une sorte de société secrète intégrée. dans les institutions et contrôlées par les élites mondiales et démocratiques pour trafiquer les enfants. Il a été signé par Q, un individu anonyme qui voulait laisser entendre qu’il s’agissait d’un militaire ou d’un agent d’espionnage ayant accès à du matériel classifié.

Canulars du Moyen Âge

L’illusion dit que ces élites recherchent l’adrénochrome pour enfants, un composé chimique de l’hormone adrénaline qui, selon la légende prolongerait la vie de celui qui l’ingérerait. Ce qui conduit supposément ce groupe de trafiquants à rien de moins qu’à manger leurs victimes. En fin de compte, ce n’est rien de plus qu’une version actualisée du vieux canular antisémite du Moyen Âge alors propagé par l’Église.

La prophétie de QAnon, qui a conduit à des milliers de pages et de comptes sur les réseaux sociaux que Facebook ou Twitter ont commencé à éliminer, soutient également que dans une première phase de cette bataille contre le mal (« la tempête ») il y aura des arrestations massives des élites du cinéma, des médias et de la politique. Le premier pas vers « le grand réveil », quand le monde entier se rendra compte que QAnon avait raison et que la société vivra heureusement libérée de ses cannibales. « Tous ces gens doivent être éliminés »a écrit Q.

Aussi fou que cela puisse paraître, trop de gens le prennent au sérieux. Dans le soi-disant Pizzagate de 2016, qui a servi de précurseur à cette dernière conspiration, un homme de 28 ans est entré dans une pizzeria bondée de Washington armé et a tiré plusieurs fois sur un placard pensant qu’il cachait le donjon où Hillary Clinton et d’autres démocrates violaient. aux enfants. Plus récemment, au moins deux adeptes de QAnon ont commis des meurtres. D’autres ont été arrêtés, comme un homme qui a bloqué une autoroute du barrage Hoover dans l’intention de faire tomber le candidat démocrate Joe Biden. Les manifestations se multiplient également dans tout le pays sous le slogan « SaveTheChildren »,

Problèmes pour les ONG

C’est le nom de l’une des grandes ONG qui veille sur l’enfance, une appropriation qui cause de graves maux de tête. Les disciples de QAnon inondent les téléphones des organisations de l’industrie de fausses informations sur la traite des enfants. Et chaque article publié à ce sujet devient rapidement viral.

Au Capitole, les alarmes retentissent. Cette même semaine, un projet de loi bipartite a été présenté pour condamner le mouvement et demander à la police de criminaliser ses activités. Certains républicains l’ont qualifié de «dangereusement fou», mais rien n’indique que le parti va se couper les ailes en pleine campagne électorale. Son influence ne cesse de croître sous la protection du Trumpisme et de certains médias connexes. « Le Parti républicain est devenu un amalgame de théoriciens du complot, de politiciens radicaux, d’extrémistes et de nationalistes blancs au grand jour », a déclaré le stratège vétéran du parti Steve Smichdt, l’un des critiques de Trump dans la formation.