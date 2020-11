15 minutes. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (USA) a accordé lundi une autorisation d’urgence à la thérapie expérimentale avec des anticorps contre le COVID-19 de la société pharmaceutique Eli Lilly, similaire à celle de Regeneron.

Le gouvernement de Donald Trump avait annoncé fin octobre l’achat de 300000 doses de ce médicament, appelé Bamlanivimab.

C’est une thérapie par anticorps indiqué pour les patients nouvellement diagnostiqués avec un coronavirus et qu’ils n’ont pas été hospitalisés ou n’ont pas besoin d’oxygène. Dans ce groupe de personnes atteintes de COVID-19, le produit d’Eli Lilly n’a montré aucun avantage.

En revanche, il présente de bons résultats chez les personnes de plus de 65 ans et atteintes de maladies chroniques. c’est-à-dire les groupes les plus touchés par la pandémie.

“Alors que l’innocuité et l’efficacité de cette thérapie expérimentale continuent d’être évaluées, les essais cliniques ont montré que Bamlanivimab réduit les hospitalisations ou les visites d’urgence liées au COVID-19 chez les patients à haut risqueCela a été indiqué par la FDA dans un communiqué.

Programme Warp Speed

Maintenant Eli Lilly devra livrer au gouvernement les 300 000 doses achetées pour 375 millions de dollars dans un délai de 2 mois, comme indiqué en octobre après la signature du contrat d’atténuation du COVID-19.

L’accord a été signé dans le cadre du programme Warp Speed. Il entend obtenir des vaccins et des thérapies contre la pandémie de coronavirus en un temps record.

Trump, lors de sa convalescence il y a environ un mois, a déclaré que La thérapie d’Eli Lilly a été l’une des plus prometteuses pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le président a ensuite été traité avec une thérapie aux anticorps de Regeneron – qui a également demandé une autorisation d’urgence – et avec l’antiviral Remdesivir de Gilead Sciences. La société pharmaceutique a récemment obtenu l’autorisation finale pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Cette autorisation d’urgence intervient le même jour que les États-Unis ont dépassé les 10 millions d’infections à coronavirus. De plus, cela ajoute plus de 238 000 décès, plus que tout autre pays au monde.