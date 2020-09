Jair Bolsonaro sourit d’un panneau de propagande à l’entrée de cet avant-poste débraillé d’Amazonie, accueillant les voyageurs sur sa «route du développement».

Mais 20 mois après le début de la présidence de Bolsonaro – et un an après qu’une flambée dévastatrice d’incendies en Amazonie ait provoqué l’indignation mondiale – les incendies sont de retour, et beaucoup craignent que le dirigeant brésilien ne mène plutôt son pays vers la ruine environnementale.

Au cours d’un vol de surveillance de deux heures dans les cieux autour de Novo Progresso, le Guardian a vu des colonnes géantes de fumée blanche et grise s’élever des forêts soi-disant protégées ci-dessous.

Ailleurs, des mines d’or illégales pouvaient être vues sur le territoire indigène Baú – une tapisserie chaotique de bassins boueux et de campements de fortune où se trouvait autrefois une forêt vierge. Des zones nouvellement déboisées d’arbres tombés et calcinés étaient visibles dans la réserve forestière d’Iriri.

«L’Amazonie est condamnée à la destruction», a désespéré un ancien haut responsable de l’agence environnementale brésilienne affaiblie, Ibama, accusant le populiste d’extrême droite de superviser une «démolition» globale des efforts de protection.

«Sous ce gouvernement, il n’y aura pas de combat [of rainforest destruction]», A déclaré l’ex-officiel. «L’avenir semble sombre.»

Sous la pression d’investisseurs étrangers, de gouvernements et de chefs d’entreprise brésiliens pour éviter une répétition du scandale de l’année dernière – lorsque des célébrités et des dirigeants mondiaux tels que Leonardo DiCaprio et Emmanuel Macron ont condamné le traitement que Bolsonaro a réservé à l’Amazonie – le gouvernement brésilien est passé à l’offensive.

«Cette histoire selon laquelle l’Amazonie s’enflamme est un mensonge», a insisté Bolsonaro plus tôt ce mois-ci, malgré des preuves croissantes du contraire.

En mai, des milliers de soldats ont été déployés en Amazonie dans le cadre d’une mission militaire censée réduire la criminalité environnementale – mais qui, selon certains, aggrave les choses.

En juillet, alors que la pression des investisseurs internationaux s’intensifiait, le Brésil a annoncé une interdiction de brûler pendant quatre mois destinée à rassurer le monde que quelque chose était en train d’être fait.

Mais les images satellite recueillies par la propre agence spatiale brésilienne, Inpe, suggèrent que ces efforts échouent. En août, il a détecté plus de 7 600 incendies en Amazonie – l’un des neuf États constituant l’Amazonie brésilienne – le nombre le plus élevé depuis 1998 et près de 1 000 de plus que l’année dernière. Mardi, Inpe a annoncé que dans toute la région amazonienne, elle avait détecté plus de 29 307 incendies en août – le deuxième nombre le plus élevé en une décennie et à peine moins que le chiffre de 30 900 de l’année dernière.

Greenpeace a calculé qu’en dépit de la mobilisation militaire et de l’interdiction des incendies, il n’y avait eu qu’une réduction de 8% des incendies entre la mi-juillet et la mi-août par rapport à l’année dernière.

«Nous regardons la tragédie de l’année dernière se répéter», a déclaré Rômulo Batista, un militant de Greenpeace à Manaus, la capitale d’Amazonas.

Lors d’un récent vol de surveillance au-dessus de quatre États amazoniens – Amazonas, Mato Grosso, Rondônia et Pará – Batista a également été témoin de scènes de dévastation choquantes.

«Nous avons vu des étendues de pâturages qui brûlaient, des zones déboisées qui brûlaient, des zones de forêt qui brûlaient. Et il était évident que là-bas, dans la forêt en dessous de nous, personne ne restait à la maison [because of coronavirus], » il a dit.

«Tout le monde – exploitants forestiers illégaux, accapareurs de terres, mineurs illégaux – ils sont tous opérationnels, et plus encore que d’habitude, en sécurité en sachant que les inspections gouvernementales ont été réduites en raison de la pandémie.»

Un responsable de la surveillance de l’ONG autochtone Instituto Kabu, qui a organisé le vol monomoteur du Guardian au-dessus de l’État de Pará, a déclaré: «Il y a eu une augmentation flagrante des activités minières et forestières illégales au cours des deux dernières années. L’absence d’opérations d’inspection par Ibama et la police fédérale dans cette région a fini par encourager les délits environnementaux dans les territoires autochtones.

Bep Protti Mekrãgnoti Re, chef du peuple indigène Kayapó, a déclaré que ses communautés payaient un lourd tribut pour la position anti-environnementale du gouvernement.

«Ce que signifie le développement de Bolsonaro, c’est la destruction au sein de notre réserve», a déclaré Bep Protti qui a récemment mené un blocus d’une semaine de l’autoroute amazonienne traversant Novo Progresso pour exiger une protection.

Il a appelé à une action urgente pour surveiller et protéger les forêts de la région et la faune qui s’y trouve: « C’est avec la forêt et les rivières que je me nourris. »

Le chef a déclaré que deux modèles de développement étaient actuellement confrontés en Amazonie: «le développement de la destruction» et le «développement durable de la construction et des connaissances».

Les écologistes savent clairement quel modèle Bolsonaro – qui a pris ses fonctions en janvier 2019 en promettant d’ouvrir l’Amazonie et ses réserves indigènes au développement – poursuit.

«C’est sans aucun doute le pire moment en plus de 30 ans auquel nous sommes confrontés au Brésil. Et malheureusement, c’était tout à fait attendu parce que le président a été élu grâce à sa rhétorique anti-environnement – et maintenant il tient ses promesses », a déclaré Carlos Rittl, un environnementaliste brésilien qui travaille à l’Institut allemand des études avancées sur la durabilité.

« Le sentiment est celui de la désolation », a déclaré Rittl, ajoutant: « 2020 va être une année terrible. »

Batista a comparé l’approche de Bolsonaro aux incendies de forêt à sa gestion négationniste du coronavirus, qui a maintenant tué plus de 120 000 Brésiliens. Le populiste d’extrême droite espérait nier les images satellites et la science et projeter «un air de normalité» dans le monde «comme il l’a fait avec Covid-19». « Malheureusement, ce n’est tout simplement pas vrai. »

L’ancien responsable d’Ibama était également pessimiste, affirmant que ses opérations étaient «complètement paralysées» et que les politiques environnementales du Brésil étaient en lambeaux. L’organisation, ébranlée par des années de coupures, ne disposait que de six hélicoptères pour contrôler les 2,1 millions de kilomètres carrés de l’Amazonie, et prévoyait de mettre deux autres hors service. «Si vous me demandez, pour lutter contre la déforestation, il nous en faudrait au moins 12.»

La semaine dernière, le ministre brésilien de l’Environnement a annoncé que toutes les opérations de lutte contre la déforestation devaient être interrompues, même si cela a été annulé après un tollé.

Rittl a qualifié les derniers incendies – qui devraient se prolonger jusqu’en octobre – de «tragédie annoncée» et de conséquence «d’un gouvernement sans aucun engagement envers l’environnement».

«Sous Bolsonaro, le Brésil devient peut-être le plus grand ennemi mondial de l’environnement. C’est tellement triste à voir », dit-il. «Un petit nombre de personnes deviennent très riches avec cela – et nous perdons tous.»

