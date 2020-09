L’un des événements les plus tragiques qui reste encore dans la mémoire des gens est le tentative à tours jumelles, un complexe de bâtiments appartenant au World Trade Center, en New York, États-Unis, arrivé le 11 septembre 2001 et qui a coûté la vie à près de 3 000 personnes.

Cependant, en plus de causer une grande douleur aux familles qui ont perdu un être cher ce matin-là, quelques temps plus tard, les sauveteurs, les pompiers, les bénévoles et les survivants ont commencé à souffrir d’une série de maladies liées à la maladie. attentat terroriste, qui étaient connus comme le ‘maladie du centre du commerce mondial».

Cette maladie comprend une série de complications telles que des problèmes respiratoires, parmi lesquels la toux chronique, l’asthme, la congestion des sinus et certains cancers, des troubles liés au stress et la dépression sont même survenus.

# 11septembre2001 19 ans se sont écoulés depuis le jour où 19 terroristes ont détourné 4 avions commerciaux, se sont écrasés 2 dans les tours jumelles du World Trade Center #NYC, 1 dans le Pentagone et le 4e en Pennsylvanie. Près de 3 000 personnes sont mortes. Interdiction d’oublier. pic.twitter.com/jwmJNzZtH7 – Maibort Petit (@maibortpetit) 11 septembre 2020

Certains de ces symptômes et conditions ont été causés par la poussière et la fumée que les gens ont respirées lors de l’effondrement des bâtiments.

Comme l’a révélé le World Trade Center Health Program, qui a été établi par le James Zadroga Health and Compensation Act 9/11 of 2010, il y a 10 conditions pathologiques qui ont été certifiées et liées aux événements survenus le 11 septembre.

Il y a 19 ans, près de 3000 personnes ont perdu la vie après que 2 avions se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à #NewYork. Un autre avion a détruit une partie du Pentagone et un autre est tombé en Pennsylvanie. # 911anniversary # 11DeSeptember # September11 pic.twitter.com/tYh2hLEmWN – . News (@TelemundoNews) 11 septembre 2020

Les complications certifiées que les premiers intervenants, les pompiers et les survivants ont vécues après attentats Ce sont: la rhinosinusite chronique; Reflux gastro-œsophagien; Asthme; Les cancers; Apnée du sommeil; Trouble de stress post-traumatique; Trouble respiratoire chronique; BPCO; Trouble anxieux et trouble dépressif majeur.

De même, le programme a déclaré qu’à ce jour, un total de 18 000 personnes ont reçu un diagnostic de cancer à la suite de attentat terroriste. Ceux-ci comprennent les cancers de la peau, de la prostate, du sein, du lymphome, de la thyroïde, du poumon, de la leucémie, du rein, du côlon et de la vessie.

Il y a quelques semaines à peine, Marcy Borders, l’emblématique «femme de la poussière» de # 11S, est décédée

FernandaF pic.twitter.com/u9Y9zPdi1I – Fernanda Familiar (@qtf) 11 septembre 2015

Alors que le nombre total de personnes diagnostiquées maladie du centre du commerce mondial Il y en a 101 000 776. Parmi eux, 566 souffrent d’un type de blessure musculo-squelettique; 17 662 ont au moins une certification en santé mentale, 44 562 ont un type de maladie aérodigestive et 18 105 souffrent d’un type de cancer.

Avec les informations d’Uno TV

Tu pourrais aussi aimer:

Attaque automatique? Les théories du complot derrière l’attaque des Twin Towers