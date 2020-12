Une femme reçoit la première injection du vaccin Pfizer / BioNtech dans un centre de vaccination d’Epsom (Steve Parsons / Pool via REUTERS)

La souche mutée de coronavirus qui s’est propagée à travers le Royaume-Uni semble être plus contagieuse et entraînera probablement des niveaux plus élevés d’hospitalisations et de décès l’année prochaine. an, une nouvelle étude montre.

La variante est 56% plus transmissibles que les autres souches, selon l’étude de Centre de modélisation mathématique des maladies infectieuses, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il n’y a aucune preuve claire qu’il en résulte une maladie plus ou moins grave.

“Nous adaptons un modèle mathématique de deux souches de transmission du SRAS CoV-2 aux admissions à l’hôpital observées par COVID-19, l’occupation des lits dans les hôpitaux et les USI et les décès”, lit l’étude, un travail préliminaire et non encore revu par les pairs. «Nous estimons que VOC 202012/01 est 56% plus transmissible (intervalle de crédibilité de 95% dans trois régions, 50-74%) que les variantes préexistantes du SRAS-CoV-2. Nous n’avons pas pu trouver de preuve claire que VOC 202012/01 produit une gravité plus ou moins grande de la maladie que les variantes préexistantes.

“Cependant”, ajoute, «Une transmissibilité accrue entraînera probablement une forte augmentation de l’incidence, les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 devant atteindre des niveaux plus élevés en 2021 qu’en 2020, même si les restrictions régionales sont maintenues. par niveaux mis en œuvre avant le 19 décembre ».

Des mesures comme la fermeture nationale de l’Angleterre en novembre ne devraient pas abaisser l’indice de transférabilité -nouvelles infections dont on estime qu’elles résultent d’un seul cas- moins de 1 sauf si les écoles et les universités sont également fermées, selon le rapport. Également, Il a déclaré que le déploiement des vaccins pourrait devoir être accéléré pour contenir leur propagation à un taux de 2 millions de personnes par semaine, contre 200 000 actuellement.

Le gouvernement britannique avait précédemment déclaré que la variante mutée semble être jusqu’à 70% plus transmissible que les autres souches en circulation. En outre, il contient plus de 20 mutations qui peuvent affecter les protéines produites par le coronavirus, a déclaré le 19 décembre Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni.

Cela a soulevé des inquiétudes quant au fait que les tests, les traitements et les vaccins qui ont commencé à être déployés pourraient être moins efficaces., bien que le régulateur européen de la santé ait déclaré le variant n’est probablement pas assez différent de celui ci-dessus pour ne pas répondre à l’injection de Pfizer Inc. et BioNTech SE. Des pays comme l’Australie, le Danemark et Singapour ont également identifié la souche.

