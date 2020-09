Au milieu des incendies de l’Oregon, un garçon est mort en étreignant son chien et sa triste histoire a ému tout le monde. Car, en plus, la tragédie familiale ne s’est pas arrêtée là et sa grand-mère est également décédée, et sa mère est gravement malade.

Il s’agit de Wyatt tofte, 13 ans, qui a été piégé mardi dernier dans l’incendie qui a ravagé le comté de Marion, dans l’Oregon. Peggy Mosso, sa grand-mère de 71 ans, a également perdu la vie.

Chris Tofte, le père de Wyatt, a parlé aux médias américains du moment déchirant dans lequel il a retrouvé le petit garçon et sa femme. Il a également raconté qu’Angela, sa femme, était toujours en vie quand il l’a trouvée. «Je suis ta femme», parvint-il à chuchoter et il sut donc que c’était elle: à cause des brûlures, il ne la reconnut pas. Il est maintenant dans un état critique.

En revanche, le corps du garçon de 13 ans étreignait le cadavre de son chien: il est mort dans une voiture incendiée.

Notre famille est dévastée par la perte de notre tendre Wyatt de 13 ans et de sa grand-mère Peggy dans l’incendie le 8 septembre », lit-on dans une déclaration de famille.

De la même manière, le document explique les conditions dans lesquelles ils ont trouvé Wyatt:

Après une longue recherche, Wyatt a été retrouvé avec le chien dans une voiture. Malheureusement, il n’a pas pu échapper à l’incendie. Angie (la mère de l’enfant) est dans un état critique avec des brûlures sur tout le corps. […] Nous voulons remercier le personnel d’urgence et ceux qui ont aidé à le rechercher », ont-ils ajouté.

« Wyatt était un héros »

Après avoir ouvert une page GoFundMe pour collecter de l’argent sur les dépenses, la famille de Wyatt a expliqué que le garçon était un héros, alors qu’il tentait de sauver sa grand-mère.

Selon le récit, Angie a dit à son fils Wyatt et à Duke le chien de fuir le feu pendant qu’elle essayait de faire sortir sa mère, Peggy, de la voiture. Cependant, le petit garçon est revenu plus tard pour essayer de conduire la voiture et sauver Peggy.

Wyatt n’a pas couru là où il était en sécurité. Au lieu de cela, il est retourné à la voiture et a essayé de sortir sa grand-mère des flammes. La route brûlait au point de brûler les pneus. C’était un enfant héroïque: il a essayé contre toutes les possibilités pour sauver sa grand-mère », ont-ils partagé.

Avec des informations de . et Daily Mail.

Tu pourrais aussi aimer:

Je voulais voler! Une souris mange des feuilles de marijuana et finit par s’évanouir (PHOTOS)

Le combat à coups de marteau dans la rue se termine par une voiture abattant le mur (VIDEO)