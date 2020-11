La Foire internationale du livre de Barranquilla se tiendra jusqu’au 8 novembre 2020. Photo: avec l’aimable autorisation de Libraq.

La Foire internationale du livre de Barranquilla (Libraq) célébrera sa troisième édition en 2020, en s’adaptant à la situation, avec un programme virtuel et plus de 60 invités nationaux et internationaux jusqu’au 8 novembre prochain, ont rapporté les organisateurs.

Cette initiative, qui célèbre trois ans dans la capitale du département de l’Atlántico, est organisée par le gouvernement du département et le bureau du maire de Barranquilla, dans le but de “promouvoir la culture du livre et de la lecture” dans la ville et dans cette région du Pays.

Cette fois le Libraq, qui sera focalisé sur le sujet “Biens”, cherchera se renseigner sur les traditions, l’héritage du patrimoine de ce territoire du nord de la Colombie et le folklore des Caraïbes.

«Les moments de crise suscitent des interrogations et des réflexions. Profiter de l’essentiel et du vital, trouver la racine qui donne du sens à la vie, est un acte de préservation nécessaire et humain. De la foire, nous souhaitons soulever cette enquête à la fois sur le plan personnel et social, et générer des discussions et des conversations enrichissantes autour d’elle », a déclaré la foire dans un communiqué.

De même, le ministère de la Culture soutient cette édition avec les rayures Manuel Zapata Olivella Oui La lecture est mon histoire avec la participation d’auteurs tels que Alonso Sánchez Baute, Pilar Quintana, Gloria Susana Esquivel, Javier Ortiz Cassani, María del sol Peralta, Carlos Polo, Juliana Muñoz Toro, Paul Brito, Paula Bossio, Velia Vidal et Daniella Violi entre autres.

Cette Foire Internationale a pour ambition de devenir la stratégie centrale pour rapprocher la culture du livre de Barranquilla, ainsi que pour former les lecteurs dans cette région du pays, tout en renforçant la «présence de la chaîne du livre».

«En cette année 2020, Libraq rend hommage à nos racines, avec plus de 60 invités, nous parlerons de littérature, d’art, de cinéma, de musique, de politique, de journalisme dans divers événements pour tous les âges et pour tous les âges. les plaisirs. Nous vous attendons sur la page officielle du salon où vous pourrez profiter de pratiquement tous les événements en direct », a assuré la directrice du salon, Alexandra Vives.

Dans le plus de 60 invités nationaux et internationaux sont les mexicains Adolfo Cordova et Astrid López Méndez, l’espagnol Adolfo Serra, l’américaine Claudia Zoe Bedrick, la cubaine Daína Chaviano, l’italienne Elisabetta Gnone et les colombiens Alberto Casas Santofimio, Giuseppe Caputo, Claudia Morales et Rosario Caicedo entre autres.

Le public pourra accéder virtuellement et gratuitement à toute la programmation via les plateformes mises en place par les organisateurs sur le site officiel https://www.ferialibraq.com.

De même, pour le public intéressé à acquérir les livres promus pendant les jours de l’événement, ils pourront entrer dans le magasin Libraq, qui disposera d’une vitrine virtuelle pour les librairies, les éditeurs et les distributeurs.

De même, la Librairie Colombie sera présente numériquement, une initiative née au Salon international du livre de Bogota dans son édition 2019, qui a été construite avec le soutien de l’Association colombienne des libraires indépendants et qui se concentre sur l’histoire. et la connaissance de la Colombie.

