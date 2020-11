. / EPA / SEDAT SUNA / Archives

Istanbul, 20 novembre . .- La Turquie a enregistré ce vendredi 141 décès dus au covid-19, un record depuis le début de la pandémie en mars, selon les données officielles publiées ce vendredi par le ministère de la Santé.

La courbe de mortalité due à la pandémie a considérablement augmenté au cours des deux dernières semaines après avoir été un mois relativement stable à environ 70 décès par jour, bien que l’opposition ait émis des doutes sur la réalité de ces chiffres en raison du soupçon que ils pourraient être le double.

Le pays eurasien de 80 millions d’habitants a été relativement peu touché par la première vague de la pandémie, avec un maximum de 127 décès en une journée, enregistrés le 19 avril, et retrouvant une vie pratiquement normale en été, avec à peine 15 morts par jour.

Mais en octobre, la courbe a de nouveau augmenté et au cours des deux dernières semaines, le nombre de morts a doublé.

En outre, 5 103 nouveaux infectés ont été enregistrés, mais ce chiffre ne comprend que les personnes infectées avec des symptômes, à l’exclusion de celles qui ont été testées positives sans montrer de signes de la maladie, qui sont majoritaires, comme l’a précisé le ministère.

Le rapport d’aujourd’hui indique que 3,8% des patients ont développé une pneumonie et que les unités de soins intensifs pour adultes sont à 70% de leur capacité.

Dans plusieurs grandes villes, cependant, les médecins ont averti que la situation était déjà préoccupante, avec des hôpitaux au bord de l’effondrement.

Mardi dernier, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions à la vie sociale en interdisant le service habituel des restaurants, cafétérias et établissements similaires, à l’exception du ramassage des plats à emporter, et en imposant un couvre-feu entre huit heures du soir et dix heures à demain pendant le week-end.