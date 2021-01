. / TOLGA BOZOGLU / Archives

Ankara, 19 janvier . .- Les unités antiterroristes de la police turque ont lancé ce matin une vaste opération pour arrêter 238 soldats, presque tous actifs, soupçonnés d’avoir des liens avec la confrérie du prédicateur islamiste exilé Fethullah Gülen, à qui Ankara accuse le coup d’État manqué de 2016.

L’opération, coordonnée depuis Izmir, a été lancée simultanément dans 60 provinces et sur le territoire du nord de Chypre sous le contrôle d’Ankara, où il y a une forte présence de l’armée turque.

Sur les 238 suspects – dont six colonels, trois lieutenant-colonel, neuf commandants, onze capitaines, 29 lieutenants et 180 officiers subalternes – tous sauf vingt sont en service actif.

La grande majorité appartient à l’armée, mais il y a aussi 40 officiers des forces aériennes et 65 de la gendarmerie, une force de police dépendant des forces armées.

La confrérie Gülen a été pendant plus d’une décennie un allié proche du gouvernement islamiste dirigé par l’actuel président, Recep Tayyip Erdogan, et a maintenu une présence discrète mais puissante dans l’administration, la police et le pouvoir judiciaire.

La lutte pour le pouvoir qui a commencé en 2013 a conduit au coup d’État manqué de juillet 2016, bien que les militaires qui l’ont dirigé n’aient jamais admis publiquement leur adhésion à Gülen.

À la suite du coup d’État, le gouvernement turc a lancé de vastes purges dans le secteur public, licenciant plus de 130 000 employés, arrêtant quelque 280 000 personnes et enquêtant sur un demi-million.

Quelque 95 000 personnes, la grande majorité des civils, ont été placées en détention préventive et quelque 26 000 sont toujours derrière les barreaux, bien condamnées et en attente de jugement, selon les chiffres du ministère turc de l’Intérieur en juillet dernier.