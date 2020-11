(Shutterstock)

La présidence de la République, en collaboration avec le ministère des Finances, a déclaré que la suppression de la TVA sur la coupe menstruelle cela n’apporterait pas un réel avantage aux femmes à faible revenu qui en profiteraient, c’est pourquoi elles conviennent que la taxe sur ce produit ne devrait pas être éliminée.

La décision d’éliminer ou non la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la coupe menstruelle tombé entre les mains de la Cour suprême de justice, après avoir admis un procès qui prétend que, comme les serviettes hygiéniques et les tampons, la coupe menstruelle est exonérée de cette taxe.

Ce que le gouvernement soutient, dans un concept envoyé à la Cour constitutionnelle, publié par RCN Radio, est que il est «faux et biaisé» de croire que l’élimination de la taxe aidera l’économie des femmes. Ils expliquent que, même sans taxe, le prix de la coupe menstruelle est très élevé pour les femmes à faibles revenus qui souhaitent l’utiliser. SSelon la présidence et le ministère, la tasse n’est pas facilement accessible, tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons.

Le procès de ceux qui promeuvent l’élimination de la taxe fait valoir que, dans l’arrêt C-117-18 de 2018, qui a supprimé la TVA pour les serviettes hygiéniques et les tampons, le principe d’égalité, de non-discrimination, d’équité, de protection de l’environnement et de la santé, en plus d’autres obligations inscrites dans la Constitution politique.

L’objectif du procès est que la tasse soit reconnue comme un produit de base; Pour cette raison, des organisations telles que “ Mesa por la vida y la salud de las mujeres ” et la “ Fundación Oriéntame ” ont expliqué à la Cour constitutionnelle que la tasse n’est pas un produit de luxe et que plusieurs femmes ont choisi de l’utiliser, car elle est respectueuse de l’environnement et moins chère.

Les plaignants soutiennent que la coupe menstruelle Cela pourrait être une option moins chère pour les femmes à faible revenu, car elle a une durée de port d’au moins 10 ans. En d’autres termes, en plus d’être réutilisable, il contribue à ne pas polluer et est facilement accessible sur le marché, mais il pourrait être encore moins cher avec la décision de la Cour.

Dans le document de plainte, les organisations déclarent: «Il est difficile de maintenir une bonne hygiène menstruelle dans les endroits où il n’y a pas d’eau potable, il n’y a pas de savon ou de produits sanitaires disponibles et / ou accessibles aux femmes et où les conditions économiques ne permettent pas l’acquisition des produits nécessaires ».

Dans les offres du marché pour l’hygiène menstruelle, la grande majorité des produits sont en coton et plastique non bio, qui, en plus de polluer la planète, car ils aboutissent dans des décharges, en mer ou dans la nature, sont nocifs. pour la zone intime, étant donné que le coton non biologique nécessite de grandes quantités de pesticides dans sa préparation et qu’il entre en contact direct avec la vulve et le vagin.

Cependant, c’est un autre point par lequel les entités gouvernementales soutiennent que la taxe sur la coupe menstruelle ne devrait pas être supprimée, car Les avantages que l’utilisation de ce produit d’hygiène féminine apporte à l’environnement ne sont pas comparables aux avantages fiscaux. Ils avertissent dans le concept que le législateur doit prendre en compte S’il est pratique d’éliminer la taxe sur un produit respectueux de l’environnement, mais qui n’est pas disponible dans les magasins du pays.

La Fédération colombienne d’obstétrique et de gynécologie (FECOLSOG) a présenté ses arguments sur le cas, expliquant que, Bien que la serviette hygiénique soit plus facile à utiliser et ne nécessite aucune manipulation génitale, sa biodégradation peut prendre jusqu’à 100 ans.et, en outre, il empêche la transpiration, générant d’éventuelles infections, champignons, allergies ou irritations.

Alors que, concernant la coupe menstruelle, FECOLSOG souligne que des effets indésirables tels que l’irritation et la douleur ont été rapportés, notamment lors des premières utilisations. Cependant, cela garantit qu’il y a peu de chances de développer des complications majeures.

Bien que toutes les femmes n’utilisent pas la même méthode d’hygiène menstruelle, les décisions de justice que le tribunal statue sur cette question auront un effet futur en termes d’équité et de protection des droits fondamentaux à la santé sexuelle et reproductive, la dignité, le libre développement de la personnalité et l’éducation des femmes et des filles.

Le tribunal de grande instance devra déterminer la réglementation de la vente de la coupe menstruelle, décision qui consiste à répondre au besoin biologique de menstruation chez la femme et pour laquelle, à ce jour, les acheteurs paient une taxe sur ces méthodes similaires aux méthodes traditionnelles. .

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Un chirurgien a évoqué les complications de la chirurgie de Yina Calderón

Ils dénoncent qu’une infirmière a abusé d’un enfant à Valle del Cauca