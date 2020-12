Gouverneur Axel Kicillof et Vice-ministre de la Santé, Nicolás Kreplak

Dans tout le pays, et simultanément, l’opération a commencé à vacciner une partie de la population argentine (personnel de santé) contre le coronavirus avec la première dose de Spoutnik V.Le processus prend entre 8 et 12 minutes, puisque le la personne arrive, est vaccinée, enregistrée et quitte le centre de santé avec sa carte.

Les autorités sanitaires ont commencé à utiliser le premier 300 000 doses du vaccin russe arrivé en Argentine le 25 décembre. La deuxième dose requise pour terminer la vaccination sera appliquée avec le paquet de vaccins qui devrait arriver dans le pays à la mi-janvier.

Les doses de Spoutnik V arrivées de Russie dans le pays et distribuées aux provinces

Le Ministre de la Santé, Ginés González García L’opération a commencé à l’hôpital Posadas, situé dans la ville de Morón à Buenos Aires. «Mes remerciements à tout le personnel de santé; Cette campagne de vaccination sera une véritable épopée, la plus grande de l’histoire. Nous devrons continuer à prendre soin de nous-mêmes, jusqu’à ce que le vaccin entre en vigueur collectivement, plusieurs mois passeront. Vous devez attendre au moins 21 jours pour la deuxième dose et jusqu’à 60 jours plus tard, l’application de la deuxième dose prend effet ». a indiqué le responsable du centre de vaccination.

Dans la province de Buenos Aires, le point de départ symbolique était l’hôpital San Martín, à La Plata, avec la vaccination d’un médecin, d’une infirmière et d’une personne qui effectue des tâches de nettoyage. Gouverneur Axel Kicillof, qui a dirigé l’opération, a déjà été vacciné et est le premier homme politique à le faire.

Toutes les provinces ont reçu les doses dimanche et lundi dans des emballages thermoscellés et réfrigérés. La province de Buenos Aires reçu 123 000 doses; Santa Fe, 24.100; la ville autonome de Buenos Aires, 23100; Cordoue, 21.900; Tucuman, 11.500; Mendoza, 11.100; Entre les rivières, 10.100; Sauter, 8300; Chaco, 7700; Courants, 6700; Santiago del Estero, 5900; Missions, 5200; Saint Jean, 4700; Jujuy, 4600; Fleuve Noir, 4400; Neuquen, 3600; Formose, 3400; San Luis, 3300; Chubut, 3000; Catamarca, 2800; La Rioja, 2600; Sainte Croix, 2400; La Pampa, 2300 et Terre de Feu, 1300.

À Buenos Aires, le district le plus peuplé du pays, les vaccinations ont commencé dans 110 hôpitaux de 89 municipalités. Le personnel du système de santé public et privé de Buenos Aires qui souhaite appliquer le vaccin doit s’inscrire sur une page Web où le gouvernement concentrera les équipes de vaccination. Le site est www.vacunatepba.gba.gob.ar.

La distribution a eu lieu le week-end

Sur les 135 municipalités que compte Buenos Aires, les 89 où la vaccination a commencé sont: Adolfo Alsina, González Chavez, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Tornquist, Tres Arroyos, Pehuajó , Tres Lomas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Hipólito Hirigoyen, 9 juillet, Gerenal Arenales, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Pinto, Junín, Leandro N.Alem, Baradero, Carmen de Areco, Colón, Pergamino, Rojas, Salto, San Nicolás, Escobar, José C. Paz, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, San Martín, Pilar, San Isidro et Vicente López.

Aussi à Zárate, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, General Rodríguez, General Las Heras, Hurlingham, Luján, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Alvarado, Mar del Plata, Partido de la Costa, Marchiquita, Necochea, Tandil, Benito Juárez, Bolívar, Las Flores, Olavarría, Tapalque, Alberti, Chivilcoy, Navarro, Lobos, Mercedes, Roque Pérezm Saladillo, 25 de Mayo, Cañuelas, Castelli, Chascomús, San Vicente, Ensenada, le général Paz, le président Perón, Berisso, La Plata, Pila, Punta Indio, Tordillo et La Matanza.

«La vaccination sera un long processus, qui commencera par prioriser les groupes les plus exposés au virus et la population à risque. Enfin, nous avons un vaccin qui nous permettra de générer les défenses nécessaires pour prévenir les infections », a-t-il expliqué. Hier Kicillof.

L’opération implique l’inoculation d’une première dose de Spoutnik V.Une deuxième dose est nécessaire pour compléter l’immunisation (. / Fernando Villar)

Dans le reste du pays, chaque district a une localité et un hôpital de référence pour l’opération. Dans la Ville Autonome de Buenos Aires se fait vacciner dans le Hôpital Argerich aux équipes de thérapie intensive. Les 5 premiers à recevoir Spoutnik étaient Karina De La Iglesia (infirmière), Marcia Pozzati (biochimiste), Fabiana Geliberti (médecin), Laura Fuertes (kinésiologue) et Alberto Lannia (aide-soignant).

Dans Catamarca la vaccination est dans le hôpital “Carlos Malbrán” et le premier à recevoir le vaccin sera deux médecins de soins intensifs; dans Chaco Le départ a eu lieu dans les hôpitaux principaux du corridor covid-19, qui sont: Julio C. Perrando et Pediatric Avelino Castelán de Resistencia, le 4 juin de Sáenz Peña et le bicentenaire de Castelli.

Dans Chubut se fait vacciner dans le Hôpital zonal de Trelew, où le premier vacciné sera une infirmière de soins intensifs. Dans Cordoue il a commencé dans la capitale dans le Centre de conventions de Cordoue “Brigadier Juan Bautista Bustos” situé dans la propriété Feriar et le premier à recevoir le vaccin sera le personnel de santé des secteurs public et privé. A l’intérieur, la vaccination sera effectuée dans les 24 centres de vaccination des hôpitaux provinciaux.

Dans Courants est dans le École à domicile de l’hôpital de campagne, situé dans la capitale; dans Entre les rivières, dans le Hôpital de San Martín de la ville de Paraná, mais il est également vacciné à Concordia, Gualeguaychú et Concepción del Uruguay; dans Formose la première étape est dans le Vaccination générale de la province, qui est celui qui a la plus grande capacité de stockage pour maintenir la chaîne du froid appropriée.

Le transfert aux provinces s’est fait par voie terrestre et aérienne (Gouvernement de la Terre de Feu)

Dans Jujuy se fait vacciner dans le Hôpital Campaña de la Ciudad Cultural, dans le quartier Alto Padilla de San Salvador de Jujuy; dans La Pampa les premières doses sont injectées dans le Vaccination d’assistance publique de la capitale de la Pampa, avec le gouverneur Sergio Ziliotto comme premier récipiendaire et le chef des soins intensifs de l’hôpital Lucio Mola; dans La Rioja Le personnel de soins intensifs des hôpitaux de la capitale est vacciné: Vera Barros, de Fatima et de Mère et enfant.

Dans Mendoza c’est fait dans le Hôpital Lagomaggiore, de la capitale; dans Missions dans le Hôpital San Roque de la ville d’Oberá; dans Neuquen dans le Stade Ruca Che, où les hôpitaux qui ont des soins intensifs seront vaccinés en premier; dans Fleuve Noir le vaccin sera mis dans 6 hôpitaux, qui sont les seuls avec des thérapies intensives et une capacité de chaîne du froid dans la province. La demande se fera en Viedma dans le Hôpital Artemides Zatti; dans Bariloche dans le Hôpital Ramón Carrillo; dans Cipoletti dans le Hôpital Pedro Moguillansky; dans Général Roca, dans le Hôpital López Lima; dans Allen dans le Hôpital Ernesto Accame et en Villa Regina, dans le Hôpital Elías Smirnoff.

Dans Sauter la vaccination commencera dans le Hôpital San Bernardo de la capitale provinciale, tandis que dans Saint Jean les premiers vaccins seront mis dans le Stade “Aldo Cantoni”; dans San Luis les principaux points de vaccination de la province seront les Hôpital «Madre Catalina» à Merlo, hôpital «Juan Domingo Perón» à Villa Mercedes et dans la capitale, hôpital San Luis.

Dans Sainte Croix se fait vacciner dans le Hôpital régional de Río Gallegos Médecins de la Garde Rouge (urgences) et dans les jours suivants, le vaccin russe sera utilisé à Caleta Olivia et El Calafate; dans Santa Fe capital les premières doses sont placées Hôpital Cullen, où les thérapeutes médicaux, kinésiologues, infirmiers et infirmières seront vaccinés. Pendant ce temps, à Rosario, tout a commencé Hôpital du centenaire.

Les vaccins ont été distribués dans tout le pays par la société Andreani (REUTERS / Agustin Marcarian)

Dans Santiago del Estero le point de départ était au Hôpital de l’indépendance, situé dans la capitale provinciale, où les soins des patients atteints de covid-19 étaient concentrés tout au long de la pandémie, tandis que dans Tierra del Fuego les hôpitaux régionaux d’Ushuaia et Rio Grande sont les lieux de vaccination

Enfin, dans Tucuman tout le personnel de santé de 14 hôpitaux est vacciné. Les doses ont commencé à être appliquées au siège de la Centre provincial d’urgence 107; dans le Centre d’auto-vaccination Autovac; dans le Hôpital Ángel Cruz Padilla; dans le Hôpital Avellaneda; dans le Hôpital de jour Néstor Kirchner, dans le Hôpital pour enfants, et dans le Institut de maternité et de gynécologie Nuestra Señora de las Mercedes.

À l’intérieur de la province, les centres sont Hôpital Gral. Lamadrid de Monteros; il Hôpital régional de Concepción; il Hôpital modulaire d’Aguilares; il Hôpital modulaire de Banda del Río Salí; il Hôpital modulaire de Tafí Viejo et hôpital modulaire de Tafí del Valle.

