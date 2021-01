Que le plan de vaccination contre le COVID-19 ait franchi une deuxième étape pour inclure les enseignants en phase 1B à New York, signifie une «double dose» d’espoir pour la Quisqueyana Yemmy Tavares, une résidente du Bronx: ses deux enfants Les enfants de 4 et 6 ans reçoivent des cours selon le modèle mixte (virtuel et face à face), mais son mari est également enseignant dans une école secondaire.

MIami Mundo / eldiariony

«Il me semble que nous allons petit à petit revenir à la normale. J’avais peur au début que mes deux enfants aillent en classe, car ils sont asthmatiques. Mais malgré tous les risques, les enseignants des écoles font un excellent travail. Le fait qu’ils reçoivent déjà le vaccin est très encourageant pour des milliers de familles », a déclaré l’insulaire.

La stratégie de vaccination pour les éducateurs et autres travailleurs fréquentant les écoles publiques de la Grosse Pomme a commencé lundi dernier, avec une certaine confusion quant aux enseignants et aux travailleurs qui devraient être les premiers à recevoir les doses.

«Tout le monde ici doit avoir un peu de patience. Nous sommes des millions dans cette ville et personne ne peut penser que cela allait être un processus simple. Tout comme ils ont réussi à ouvrir des écoles au milieu de cette pandémie mondiale, je pense qu’ils seront également en mesure de protéger la majorité avec cette nouvelle avancée », a déclaré Tavares.

Depuis le 15 mars dernier, lorsque les 1800 écoles publiques de la Big Apple ont été fermées avant la première épidémie de COVID-19 jusqu’à sa réouverture l’automne dernier, pour garder 1100000 élèves sous le “ toit ” du système éducatif, dont un un peu plus de 40% sont d’origine hispanique, c’est l’un des plus grands défis de la ville en période de pandémie.

Des doutes clarifiés

Le chancelier de l’éducation de la ville, Richard Carranza, a clarifié tous les doutes en envoyant une communication dans laquelle il précisait: “Si vous travaillez à distance pour l’une de nos écoles en ce moment, attendez plus d’informations sur le moment de planifier votre vaccination.”

Lorsque José Zambrano, 45 ans, professeur de musique portoricain d’une école publique d’East Harlem, a reçu les informations officielles de la municipalité, il avait déjà demandé à être vacciné. Ce mardi, il a reçu une communication officielle précisant qu ‘”il devrait attendre”.

“C’est compréhensible. Je ne vais à l’école que pour une réunion de planification tous les quinze jours. Mon contact avec les étudiants se fait via des plateformes virtuelles. Il est difficile d’enseigner les arts à distance. Nous nous y sommes habitués. Je pense que bien que le vaccin soit déjà en place, nous continuerons toute cette année scolaire sous cette modalité. Rien ne semble rapide avec ce virus », a déclaré l’éducateur.

L’attente de ce professeur n’est pas loin des calculs des autorités sanitaires de l’Etat. L’achèvement de cette deuxième phase de vaccination, qui comprenait également des policiers, des pompiers, des sauveteurs, des travailleurs des transports publics et tous les New-Yorkais de plus de 75 ans, devrait prendre 14 semaines en fonction de la disponibilité actuelle des médicaments.

«Comme beaucoup d’agents de santé, j’ai entendu des collègues qui vont à l’école tous les jours et n’acceptent pas de s’injecter. Il y a de nombreuses histoires. C’est normal, pour quelque chose de si nouveau. J’ai d’autres collègues qui sont tout simplement très allergiques et qui ont besoin d’attendre pour être contrôlés. La Ville devra faire face à cela », a ajouté Zambrano.

En effet, les porte-parole du Département municipal de l’éducation (DOE) à travers leurs exhortations ont précisé que bien qu’ils offrent tous les canaux pour un plan «accessible, gratuit et sûr», il ne sera pas obligatoire d’être vacciné pour continuer dans le système éducatif. .

Les vaccins se rapprochent

Ce mardi, lors de l’ouverture de la deuxième journée de vaccination du personnel scolaire, plusieurs enseignants se sont plaints via les réseaux sociaux que bien qu’ils aient postulé pour cette phase, après des heures d’essais, les plateformes numériques activées par la Ville ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas de «rendez-vous disponibles» au cours des prochaines semaines.

«En ce moment, nous agrandissons les centres de vaccination dans les cinq comtés, chaque jour qui passe, nous aurons de nouveaux endroits qui, dans quelques semaines, rapprocheront le vaccin de tout le monde. Dans les premières heures de ce processus, nous avons constaté que notre personnel était très motivé à l’appliquer. Cela pourrait être la première étape pour nous rencontrer tous dans les écoles à l’avenir », a déclaré un porte-parole du DOE à El Diario.

Pendant ce temps, la colombienne Josefina Viña, 35 ans, assure que c’est une “bonne nouvelle” que les travailleurs de l’éducation commencent à être vaccinés, car elle suppose que “chaque vaccin raccourcit la journée pour que le processus d’enseignement soit plus normal”. .

L’immigrante du Queens, mère d’une fille de 12 ans ayant des «besoins éducatifs spéciaux» et qui reçoit une instruction virtuelle dans un centre éducatif public de Corona, estime que rien ne remplace l’expérience en classe.

«J’ai été soulagé d’apprendre qu’ils avaient commencé à vacciner les enseignants. Peut-être que nous en traiterons encore à l’automne prochain. C’est un grand pas. L’enseignement à distance n’est pas la même chose. Les enfants doivent apprendre à avoir des relations avec les autres. Ici, malgré la lenteur que beaucoup dénoncent dans le processus, il y a de l’espoir. Imaginez comment se déroule toute cette pandémie dans nos pays », a déclaré Viña.

Le syndicat compte

Le président de la Fédération unie des enseignants (FUT), Michael Mulgrew, a annoncé que le syndicat était parvenu à un accord avec les principaux systèmes de santé pour élargir l’accès au vaccin à tous les membres éligibles de ce syndicat.

Cette semaine a commencé à enquêter sur tous les travailleurs scolaires qui ont immédiatement décidé d’appliquer le médicament, en donnant la priorité au personnel avec une affectation en personne sur un campus.

Au cours des 24 premières heures de la consultation, 17 000 enseignants et autres travailleurs du système éducatif ont déclaré vouloir se faire vacciner le plus tôt possible.

Le syndicat se coordonnera ensuite avec les établissements de santé pour s’assurer que les enseignants et les autres membres qui souhaitent vacciner peuvent le faire dès que possible à des endroits pratiques dans la Big Apple.

«Des milliers de doses de vaccins sont inactives, voire gaspillées, car le système actuel laisse les prestataires de soins de santé en attente de l’arrivée des receveurs éligibles. Nous créons un groupe de membres qui choisissent de participer, qui veulent le vaccin, puis nous les mettrons en contact avec des fournisseurs qui ont des vaccins disponibles », a déclaré Mulgrew.

Le responsable enseignant soutient que, bien que ses accords avec les fournisseurs faciliteront l’obtention du vaccin pour les enseignants, les limites de l’approvisionnement de l’État signifieront que tous ceux qui veulent le vaccin ne pourront pas le recevoir immédiatement.

“L’augmentation de l’offre nationale sera l’une des premières priorités de la nouvelle administration Joe Biden”, a-t-il souligné.

Ainsi va le vaccin

870 000 travailleurs du système éducatif de l’État de New York peuvent être vaccinés en phase 1B selon les statistiques du Département de la santé de l’État de New York.

80 000 enseignants ont le système scolaire public de New York.

140 000 employés sont payés dans chaque district scolaire de la ville.

669 175 doses des nouveaux médicaments Pfizer et Moderna sont disponibles dans les inventaires de Big Apple.

239 324 doses avaient été appliquées mardi à New York aux groupes 1A et 1B.

3,2 millions de New-Yorkais sont éligibles au groupe 1B, dont l’inoculation pourrait se terminer dans la première quinzaine d’avril.

Comment savoir si je suis éligible au vaccin?

Si vous êtes éligible en Phase 1A ou 1B, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir vos doses. Utilisez https://vaccinefinder.nyc.gov/ l’outil de recherche d’informations détaillées pour obtenir votre vaccin à New York.

Des sites supplémentaires pour le vaccin COVID-19 seront ajoutés dès qu’ils seront disponibles.

Vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone en composant le 1-877-VAX-4NYC.