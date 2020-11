Le Texas est devenu le premier État à accumuler mercredi plus d’un million de cas confirmés de COVID-19, et la Californie se rapproche de cette marque alors que le pays est plongé dans une nouvelle vague d’infections d’un océan à l’autre.

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que tous les restaurants, bars et gymnases devront fermer à 22 heures à partir de vendredi, un revers dans une région des États-Unis qui semblait avoir largement contrôlé le virus il y a des mois. . Il a également interdit les rassemblements privés de plus de 10 personnes.

Le Texas, deuxième État le plus peuplé du pays, a enregistré 1,02 million de cas confirmés de coronavirus et plus de 19000 décès depuis que la pandémie a atteint les États-Unis début mars, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. . La Californie, l’État le plus peuplé, a signalé plus de 995 000 infections.

Les États-Unis ont enregistré environ 240 000 décès et plus de 10,3 millions de cas confirmés, et la semaine dernière, les nouvelles infections ont atteint des niveaux records de plus de 120 000 par jour. Les experts de la santé ont souligné que l’augmentation est en partie due à l’arrivée du temps froid et à la frustration croissante autour de l’utilisation de masques et d’autres mesures de prévention.

Les cas confirmés sont à la hausse dans 49 États et les décès quotidiens augmentent dans 39. Il y a un mois, les États-Unis ont enregistré en moyenne 730 décès par jour dus au COVID-19, et maintenant ils en dépassent 970.

Parmi les nombreux responsables de la santé qui ont fait part de leurs préoccupations, il y avait le Dr Julie Watson d’Integris Health dans l’Oklahoma.

«Nous sommes en difficulté», a-t-il déclaré. “Si quelque chose n’est pas fait bientôt pour réduire l’augmentation des cas, nos hôpitaux seront plus débordés qu’ils ne le sont actuellement et nous ne pourrons pas être là pour tous ceux qui en ont besoin.”

Le ministère de la Santé de l’Oklahoma a déclaré mercredi qu’il y avait 1248 personnes hospitalisées pour des infections à coronavirus confirmées ou probables, dépassant le record précédent de 1055 hospitalisées.

Le Texas a signalé 10 865 nouveaux cas mardi, battant un record établi à la mi-juillet. L’une des zones les plus touchées de l’état est la ville frontalière d’El Paso; son comté compte environ 28 000 cas actifs et a signalé plus de 680 décès dus au COVID-19.

L’American Medical Association (AMA) a réitéré sa demande de porter des masques, de se distancer physiquement et de se laver les mains fréquemment.

«À l’approche des fêtes de fin d’année, chacun de nous doit faire tout son possible pour réduire la propagation du COVID-19», a déclaré Susan Bailey, présidente de l’AMA. “Ne pas faire notre part prolongera les souffrances et les interruptions de nos vies et entraînera inévitablement plus de morts pour nos amis, voisins et êtres chers.”