LONDRES (AP) – Il existe des preuves qu’une nouvelle variante du coronavirus identifiée pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre comporte un risque de décès plus élevé que la souche d’origine, a déclaré vendredi Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique. bien qu’il ait souligné que les informations sont incertaines.

Lors d’une conférence de presse, Vallace a déclaré que pour un homme dans la soixantaine infecté par la version originale du virus, “le risque moyen est que pour 1 000 personnes infectées, on s’attend malheureusement à ce qu’environ 10 meurent”.

“Avec la nouvelle variante, pour 1 000 personnes infectées, on pourrait s’attendre à ce qu’environ 13 ou 14 mourront”, a-t-il déclaré.

Mais Vallance a souligné que “les preuves ne sont pas encore solides” et que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Contrairement à cette incertitude, a-t-il déclaré, la certitude grandit que la variante se propage plus facilement que la souche d’origine du coronavirus. Il a noté qu’apparemment, son pouvoir infectieux est supérieur dans une plage allant de 30% à 70%.

Maria van Kerkhove, directrice technique de l’OMS pour COVID-19, a déclaré que des études étaient en cours pour examiner la transmissibilité et la gravité des nouvelles variantes du virus.

Il a déclaré que jusqu’à présent “ils n’ont pas vu une augmentation de la gravité”, mais si davantage d’infections se produisent, cela pourrait conduire à un “système de santé surchargé” et, par conséquent, plus de décès.

La preuve que la nouvelle variante est plus létale se trouve dans un document préparé par un groupe de scientifiques conseillant le gouvernement sur les nouveaux virus respiratoires, sur la base de plusieurs études.

Les scientifiques britanniques ont déclaré que si les premières analyses suggéraient que la variante – identifiée pour la première fois en septembre – ne causait pas de maladie plus grave, plusieurs plus récentes suggèrent que cela pourrait. Cependant, les chiffres de mortalité sont relativement faibles et les taux de mortalité dans les cas sont affectés par de nombreux facteurs, y compris les soins que les patients reçoivent, ainsi que leur âge et leur santé en plus d’être infectés par le COVID-19. .

Les journalistes de l’AP Marilynn Marchione et Maria Cheng ont contribué à ce rapport.