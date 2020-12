Le ministre sud-africain de la Santé Zwelini Mkhize a défendu, en réponse à son homologue britannique, qu’il n’y a aucune preuve que la nouvelle souche de coronavirus identifiée en Afrique du Sud est plus dangereuse ou contagieuse que son cousin britannique.

“Il n’y a actuellement aucune preuve que 501.V2 est plus contagieux que la variante britannique, comme suggéré par le ministre britannique de la Santé”, a déclaré Zwelini Mkhize dans un communiqué publié jeudi soir.

“Il n’y a pas non plus de preuve que cela provoque une forme plus grave de la maladie ou augmente la mortalité, par rapport à la variante britannique ou à l’une des mutations identifiées dans le monde”, a-t-il ajouté.

Mercredi, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la nouvelle forme du virus en provenance d’Afrique du Sud était “très préoccupante, car elle est plus contagieuse et semble avoir muté plus que celle identifiée au Royaume-Uni”, et a annoncé des restrictions de voyage entre Les deux pays.

Ces déclarations “peuvent avoir créé la perception que la variante sud-africaine était un facteur majeur dans la deuxième vague au Royaume-Uni, ce qui n’est pas le cas”, a déclaré Zwelini Mkhize dans sa déclaration de Noël.

Les éléments de recherche montrent que la mutation britannique s’est développée avant la sud-africaine, a-t-il ajouté.

Le ministre sud-africain a regretté la décision d’interdire les voyages entre le Royaume-Uni et son pays. “Il n’y a aucun élément qui montre que la souche sud-africaine est plus pathogène que la souche britannique”, et c’est ce qui a motivé cette mesure, a-t-il insisté.

L’Afrique du Sud, pays le plus touché du continent avec 26 000 décès, a recensé plus de 14 000 cas ces deux derniers jours, contre une moyenne comprise entre 8 000 et 10 000 en début de semaine.

ger / ia / msr / bc