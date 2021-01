Des membres du groupe lauréat d’un Grammy Latin ont joué dans un clip policier (Photo: REUTERS / Steve Marcus)

Mardi matin, la nouvelle a été annoncée que Geovanni Mondragón et Ricardo Yocupicio, chanteurs de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, auraient été arrêtés depuis la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant les deux membres du groupe. groupe étant entré par des fonctionnaires de l’État de Mazatlán, Sinaloa aux véhicules officiels.

Bien que le groupe n’ait publié aucune déclaration pendant plusieurs heures ni clarifié sur quoi portait la vidéo diffusée par le journaliste Edén Dorantes, qui dure un peu moins de deux minutes, la véritable raison de cet enregistrement apparaît maintenant.

Le journaliste du divertissement Gilberto Barrera a révélé que ladite vidéo porte sur une performance pour promouvoir un nouveau projet comédie musicale du groupe régional mexicain historique. “Cela fait partie d’une stratégie de promotion d’une vidéo”, a déclaré le directeur du magazine TVyNovelas dans l’émission en direct Good morning Bandamax.

Ils ont publié une vidéo de l’arrestation présumée de deux membres de la “Banda El Recodo” (Vidéo: Edén Dorantes)

Et c’est que les images prises par différents médias correspondent à un prochain single musical du groupe, qui est sur le point de sortir sur les plateformes numériques. «Je suis en mesure de confirmer que les images de l’arrestation de Ricardo et Geovanni d’El Recodo font partie d’un clip vidéo du groupe. Pour la fortune de tous, ils vont bien et n’ont pas de conflits avec la justice “il a écrit sur son compte Twitter.

Barrera a enregistré l’événement comme “une stratégie publicitaire amère”, mais il a souligné que maintenant l’intérêt public serait d’enquêter sur la façon dont le clip a été enregistré et dans quelles circonstances, depuis un véhicule officiel de la police de la état et éléments de celui-ci.

Dans la dernière publication du profil officiel du Banda El Recodo, il n’y a qu’une photo de l’un des chanteurs avec un message qui vous invite à le suivre sur son compte Instagram: «Quoi de neuf, plèbes! Suivez notre chanteur GEOVANNI MONDRAGÓN ».

Membres du groupe sinaloan qui a fait le premier concert de musique latine aux États-Unis (Photo: .)

Après ces déclarations de Gil Barrera, mardi soir, il a de nouveau utilisé son compte Twitter pour détailler que la fuite de ladite vidéo pourrait avoir des répercussions juridiques, car «Poncho Lizárraga confirme que les scènes de l’arrestation de deux membres de Banda El Recodo, Giovanni et Ricardo, font partie d’une vidéo du groupe. Il commente qu’il a été divulgué par l’un des employés de la société de production embauchée et que ses avocats prendront des mesures à ce sujet », a révélé le journaliste.

En plus de cela, la journaliste María Luisa Valdés a également parlé de la situation à Telediario et a expliqué que le groupe ne voulait pas lui donner plus d’informations. “Hier soir, j’ai communiqué avec les gens de Banda El Recodo et ils m’ont seulement dit” aujourd’hui sur les réseaux sociaux on va en parler “”, a-t-il commenté ce matin dans sa rubrique.

Le clip correspond à l’enregistrement vidéo du nouveau single du groupe (Photo: Capture d’écran)

“Œil: Le Banda El Recodo a toujours été propre, ils n’ont jamais eu de scandale, ils n’ont jamais eu de problème. C’est la première fois qu’on parle de scandale dans le Banda El Recodo, espérons que ce soit pour un clip vidéo, quelque chose de différent, car oui c’est la première chose qu’ils leur demandent et sous contrat: “ici on ne peut pas venir faire des scandales” “, a conclu le journaliste du divertissement.

Le Banda El Recodo de Cruz Lizárraga a été fondé en 1981 et est considéré comme l’un des pionniers dans son genre musical, c’est pourquoi il est connu comme «la mère de tous les groupes». C’est en 2006 qu’ils ont été impliqués dans un autre scandale avec la justice. Plusieurs de ses membres ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de passer de McAllen, au Texas, au Mexique, car ils n’avaient pas déclaré 150 000 pesos en espèces.

