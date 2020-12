La chaîne de supermarchés a souligné que “nous accordons toujours la priorité à la sécurité de nos clients” (Photo: REUTERS / Kamil Krzaczynski)

En plus de vivre une pandémie de COVID-19, Dans le même temps, le Mexique continue d’avoir une production massive de fausses nouvelles, communément appelées «Fake News».

Et c’est que dans les dernières heures le nom de la société Wal-Mart a été viralisé, On leur a dit qu’ils auraient fourni le vaccin contre le coronavirus dans leurs succursales au Mexique. Face à ces accusations, la transnationale a pris position à cet égard, a nié la rumeur et a précisé que l’information était fausse.

«À tous nos clients et partenaires, nous précisons que les informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant l’approvisionnement présumé du vaccin COVID-19 dans nos unités au Mexique sont fausses», Wal-Mart a écrit sur son compte Twitter.

La chaîne de supermarchés a souligné qu’elle «Nous accordons la priorité à la sécurité de nos clients et partenaires, en leur donnant l’assurance que nous agissons de manière coordonnée avec les autorités de chaque communauté dans laquelle nous opérons.

De même, ils ont souligné que tout au long de l’urgence sanitaire “Respecter les protocoles appropriés pour sauvegarder le bien-être et l’intégrité des familles mexicaines.”

COMMENT SONT LES FAUSSES NOUVELLES?

Sur Twitter, au cours des dernières 24 heures, Une photographie a commencé à circuler montrant un vaccin contre le COVID-19, qui était présumé être vendu dans les magasins Wal-Mart aux États-Unis.

Malgré le fait que quelque temps plus tard, il a été possible de conclure que la photo était fausse, la vente alléguée de vaccins chez Wal-Mart a semé la confusion parmi les internautes, car quelques jours avant que le gouvernement des États-Unis n’annonce la possibilité de mettre le médicament en vente dans les magasins. du supermarché.

Même Tom Van Gilder, chef du département médical de Wal-Mart, avait déclaré que “la société avait acquis des congélateurs avec de la glace sèche pour pouvoir stocker des vaccins avec les meilleurs standards de qualité”.

La nouvelle a commencé à circuler sur Twitter (Photo: Capture d’écran / Twitter)

Dans le contexte, compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus, le gouvernement mexicain a lancé l’application du vaccin au personnel de santé prendre soin des patients atteints de la maladie infectés par le virus SRAS-CoV-2.

Lors de la conférence de presse du soir ce lundi, Ruy López Ridaura, Directeur général du Centre national de contrôle des maladies et des programmes de prévention, a rapporté qu’il y a déjà 9 579 antigènes appliqués à la coupure de ce 28 décembre.

MEXIQUE ET LES FAUSSES NOUVELLES

Luis Ángel Hurtado, universitaire de la Faculté des sciences politiques et sociales (FCPyS) de l’UNAM, a souligné que la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels est devenue une pratique quotidienne.

Les cinq réseaux sociaux les plus utilisés par les Mexicains sont WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook; Ce dernier compte plus de 82 millions d’utilisateurs, dont 88% (70 millions) affirment avoir déjà reçu de mauvais messages, a déclaré Hurtado.

Selon l’étude “Radiographie sur la diffusion de fausses nouvelles au Mexique », notre pays est le deuxième pays avec la plus forte génération de fausses nouvelles, ceci après la Turquie. L’enquête comprenait l’application de 1 593 questionnaires au même nombre de personnes âgées de 14 à 95 ans, originaires des 32 États du pays.

Le Mexique, selon l’UNAM, est le deuxième pays avec la plus grande génération de fausses nouvelles (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

En ce qui concerne WhatsApp, Hurtado a souligné que 90% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu de fausses nouvelles sur COVID-19, ainsi que 91% de ceux qui utilisent Instagram.

Au final, le spécialiste a partagé quelques mesures pour éviter de tomber dans de fausses nouvelles: ne pas croire à 100% ce qui circule sur les réseaux sociaux; donnez-vous quelques minutes pour vérifier avant de partager; restez calme et ne vous laissez pas emporter par des impulsions ou ne faites pas de commentaires délibérés si nous ne sommes pas sûrs.

De même, il a invité les citoyens à se renseigner auprès des autorités sanitaires mexicaines et internationales.

