La survie et les voyages en moto sont deux des piliers du jeu

Le développeur derrière Days Gone, Bend Studio, a annoncé quelles seront les caractéristiques de la version du titre conçue pour PlayStation 5, la nouvelle console Sony. Parmi les plus pertinents que l’étude a indiqués, il y a la résolution, qui offrira la 4K de manière dynamique. À son tour, il a également été communiqué qu’il permettra une jouabilité à 60 images par seconde, ce qui cherchera à étendre son expérience graphique, et que le jeu peut être migré depuis PS4.

À quelques jours de son lancement, la PlayStation 5 continue de générer des attentes chez les joueurs, qui peuvent déjà avoir un aperçu de ce que sera le catalogue de la plateforme dans ses premières semaines. Celle-ci sera envahie par les jeux de haut niveau, qui chercheront à faire le saut générationnel afin de proposer une expérience renouvelée en profitant de toutes les caractéristiques de performance que la nouvelle génération de consoles offrira.

Dans ce contexte entre dans Days Gone, l’une des exclusivités que Sony a lancées ces dernières années et qui a obtenu un bon accueil du public. Ceci, comme cela se produira dans la grande majorité des jeux qui font le saut générationnel, cherchera à offrir une amélioration graphique. Cela se voit dans sa résolution 4K dynamique et sa jouabilité à 60 images par seconde. De plus, les scénarios de survie se chargeront plus rapidement, car ils profiteront des performances du SSD PS5 qui reçoit de si bonnes critiques de la part des développeurs.

Le jeu se déroule dans un monde dévasté.

En tenant compte de la base d’utilisateurs ayant obtenu le titre lors de son passage sur PlayStation 4, Sony permettra aux joueurs de migrer leurs jeux vers la nouvelle console. Cependant, le développeur n’a pas indiqué s’il prévoyait d’ajouter un peu plus d’histoire ou de la renouveler avec un nouveau degré de difficulté, ce que d’autres franchises feront pour renouveler l’expérience et rendre leur transfert de génération plus attractif.

L’annonce de cette version de Jours passés Il ajoute plus de couleur aux abonnés PS Plus, qui verront sûrement la collection PlayStation Plus avec plus d’enthousiasme. Cette liste de jeux vidéo dont les utilisateurs de PlayStation 5 peuvent profiter dès le jour du lancement est plus qu’intéressante. D’une part, il comprend certaines des meilleures exclusivités de la génération comme Bloodborne, Days Gone, Infamous: Second Son, Detroit: Become Human, Persona 5, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Until Dawn et Ratchet & Clank. D’autre part, il a également d’autres titres multiplateformes, tels que Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat X et Resident Evil 7: Biohazard.

Ceux qui ne connaissent pas ce titre développé par le SIE Bend Studio doivent savoir qu’ils y trouveront une histoire pleine d’action et d’horreur, se déroulant dans un monde ouvert plein de zombies. Dans ce scénario, le pilier fondamental survivra, ce qui sera essentiel pour continuer à entrer dans l’intrigue intense. Sans aucun doute, une option plus qu’intéressante pour ceux qui aiment le genre de l’horreur et ont une affinité avec des séries comme The Walking Dead, car le jeu utilise des ressources et des éléments qui en rappellent, comme l’apparition massive des scénarios non-vivants et de survie.

