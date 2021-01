La dépouille de l’acteur et réalisateur José Ángel García Huerta a été voilée ce samedi 23 janvier (Photo: Facebook @ José Ángel García Huerta)

Ce vendredi 22 janvier Jose Angel Garcia, père de l’acteur Gaël Garcia Bernal, Il est décédé à 70 ans, après avoir souffert d’une complication dans la fibrose pulmonaire dont il souffrait. Et un jour plus tard, la veuve du défunt, Bella de la Vega, Elle a suscité l’indignation en publiant sur Facebook des photos dans lesquelles elle apparaissait à côté du corps de son ex-mari.

«Veiller sur l’homme que j’ai le plus aimé de ma vie. Merci José Ángel García Huerta pour tout votre amour infini pour moi. Je t’aime”a écrit le danseur.

Dans les images, qui ont été prises le samedi 23 janvier, lors de la veillée, Bella de la Vega pose à côté du cercueil ouvert.

En quelques minutes, des dizaines d’utilisateurs ont critiqué la publication et ont accusé l’actrice d’être irrespectueuse et insensible. Parmi les commentaires, il a souligné celui d’une nièce de José Ángel García, qui lui a reproché d’avoir partagé un contenu aussi intime.

«Bonjour Bella, je vois le genre de photos intimes et morbides que tu publies, tu devrais envisager d’avoir du respect pour tes enfants et ta famille. Je ne sais pas si mon oncle vous a demandé de faire ce genre de messages. J’espère que vous réfléchirez au respect », a-t-il souligné.

Une nièce de José Ángel García a demandé à l’actrice de montrer plus de respect pour les parents et les enfants du défunt (Facebook: Actrice Bella de la Vega) De la Vega a supprimé les images de son compte Facebook (Facebook: Bella de la Vega Actress)

A la lecture du message, la danseuse s’est défendue et a assuré qu’elle s’était conformée à la dernière volonté de son mari. Malgré cela, il s’est excusé d’avoir offensé les proches et a proposé de supprimer les images.

«Je suis seul avec lui; Quand nous en avons parlé, il m’a dit de prendre des photos avec lui comme s’il était avec moi. Désolé, si cela vous dérange, je les enlève, mais je fais ce dont lui et moi avons parlé », a-t-il écrit.

Enfin, l’actrice a supprimé les photos, qui n’apparaissent plus sur sa page Facebook. Pour le moment, Gael García Bernal n’a émis aucun commentaire à ce sujet.

De fortes accusations contre Gael García Bernal

(Photo: actrice Facebook Bella de la Vega)

Ce n’est pas la première fois que Bella de la Vega suscite une polémique après la mort de son mari.

Vendredi, peu de temps après que Gael García Bernal ait publié des mots émouvants à son père sur les réseaux sociaux, le danseur s’est entretenu avec les médias en quittant la chapelle et a fait des déclarations scandaleuses.

Comme il l’a expliqué, le protagoniste de Y tu mama n’a pas non plus rendu visite à son père, malgré le fait que José Ángel García était déjà très grave en raison de sa maladie.

«Ça fait très mal parce que Gael était ici au Mexique quand José Ángel lui parlait déjà avec beaucoup de travail et lui disait qu’il ne savait pas quoi faire. Gael l’a pris comme «calme-toi, prends une pilule». ETJosé Ángel était très mauvais, il avait l’air très mauvais, et si j’écoute ma mère ou mon père comme ça, je vais le voir! C’est la vérité. Je vais le voir pour voir comment il va, s’il est cloué au lit, je t’emmène à l’hôpital à tout prix ».

Bella de la Vega a avoué que cela lui faisait très mal que la famille de son mari ne soit pas venue le voir et a révélé que Ils ne l’ont pas non plus aidé financièrement à payer les soins du patient, même s’ils formaient un couple humble.

«Et Gael à ce moment-là était au Mexique, dans la Valle de Bravo, et non, il n’a pas dit ‘Je vais venir te voir, papa.’ Je me sentais plus triste, j’étais triste que mon mari soit malade. J’ai toujours offert ma maison pour qu’ils visitent José Ángel, il y avait toujours une volonté de ma part. D’un autre côté, ils n’allaient jamais lui rendre visite, ils ne l’ont pas vu ».

«Les portes de la maison étaient ouvertes pour qu’il aille voir son père, et il savait que j’étais seule en tant que femme à m’occuper d’un homme plus âgé, et avec peu de ressources parce que nous n’avons pas d’argent. Nous ne sommes pas des gens riches, nous travaillons et nous avons travaillé pour vivre. Nous avons vécu au jour le jour ».

