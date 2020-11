Dans UBS notre préoccupation concernant ce résultat électoral particulier était le risque que les républicains du Sénat n’accepteraient aucun soutien budgétaire supplémentaire, redécouvrant un engagement envers une politique budgétaire plus extrême. Les récents commentaires du républicain Mitch McConnell, présumé chef de la majorité au Sénat, atténuent certaines de ces préoccupations.

McConnell a exprimé son désir d’offrir un stimulus supplémentaire avant la fin de l’année et était prêt à aider les gouvernements des États et locaux dans le cadre de ce paquet. Un stimulus réduit vaut mieux que rien, avec une épargne des ménages toujours importante, mais en net recul. Ainsi, le risque extrême associé à cette configuration des pouvoirs législatif et exécutif a diminué. Bien sûr, nous surveillerons de près si la volonté de McConnell de parvenir à un règlement fiscal se concrétise.

Le scénario le plus récent d’un président démocrate et d’un Sénat républicain alors que l’économie se remettait d’une grave crise économique s’est produit en 2010. L’assainissement budgétaire qui s’est produit lorsque les sénateurs républicains ont adopté une ligne plus rigide sur les dépenses publiques a été un obstacle à le développement de la récupération.

Nous croyons que les investisseurs ne doivent pas s’attendre à une économie toujours lente sur la base de cette comparaison historique. À notre avis, l’économie est plus dynamique à ce stade. À ce jour, la reprise, en particulier sur le marché du travail, a été plus vigoureux que prévu. Les mesures fiscales ont été extensives, permettant aux revenus des ménages d’augmenter même dans un contexte de forte baisse d’activité. Les bilans des ménages sont plus sains que pendant la crise financière. Pour sa part, la politique monétaire est en mesure de rester plus flexible pour stimuler la croissance alors que la reprise prend de l’ampleur. Et comme la nature de cette agitation est fondamentalement différente, un vaccin efficace a le potentiel d’améliorer considérablement les perspectives d’activité.

Certains aspects inconnus des résultats des élections présentent également un risque à la hausse pour l’expansion budgétaire. Le contrôle du Sénat américain ne sera confirmé qu’à l’issue des deux élections spéciales du 5 janvier en Géorgie. Les démocrates semblent avoir une bataille difficile pour gagner les deux courses et atteindre 50 sièges. Les républicains aux élections d’État ont mieux réussi que Trump, remportant un taux de participation cumulé plus élevé dans les deux courses. Nous pensons qu’une éventuelle majorité démocrate au Sénat entraînerait plus de dépenses que notre cas de base de Biden avec un Sénat républicain, et donnerait au parti plus de contrôle sur les comités et le processus législatif. Ce résultat ne conduirait pas non plus à la mise en œuvre du paquet politique «Blue Wave», car plusieurs sénateurs démocrates ne semblent pas soutenir une augmentation des impôts. Dans tous les cas, nous considérons que la chance que les démocrates remportent les deux courses n’est que d’une sur quatre.